Sénégal: Nottingham Forest - Mauvaise nouvelle pour Moussa Niakhaté

Moussa Niakhaté devrait manquer à Nottingham Forest. Sorti sur blessure face à West Ham United le week-end dernier, le défenseur franco-sénégalais sera absent quelques mois.

C'est une mauvaise nouvelle pour Niakhaté. Auteur d'un bon début de saison avec Nottingham Forest en Premier League, le défenseur de 26 ans est stoppé dans son élan. Le Franco-Sénégalais est touché aux ischio-jambiers.

Steve Cooper, l'entraineur du club a donné des précisions sur la situation de son joueur ce samedi après le match nul contre Everton (1-1). Out pour quelques mois.

Arrivé à Nottingham cet été en provenance de Mayence, Moussa Niakhaté a été titulaire lors des deux premiers matchs de Premier League de son club.

Steve Cooper has said in his post-match press conference following Forest's 1-1 draw with Everton this afternoon that 'Moussa Niakhate will be out for months with his hamstring injury.' #nffc 🔴⚪️

-- BBC Nottingham Sport (@BBCRNS) August 20, 2022