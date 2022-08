Sénégal: Mondial de foot 2022 - La Rts et E-media se disputent "l'exclusivité" des droits de retransmission

Énorme quiproquo dans le secteur de l'audiovisuel sénégalais ? À quelque trois mois du début de la Coupe du monde " Qatar 2022 ", la Rts et E-media Invest s'arrogent les droits de retransmission de la plus prestigieuse compétition de football qui soit. Chacun des deux groupes de presse prétend détenir le paquet exclusif de la diffusion des matches sur toute l'étendue du territoire sénégalais.

À la suite de la publication, jeudi dernier, d'un communiqué par la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) faisant état de l'acquisition des droits exclusifs de retransmission de la Coupe du monde " Qatar 2022 ", le groupe de presse privé E-media Invest est immédiatement monté au créneau pour apporter quelques éléments de précision. En effet, cette exclusivité réclamée par la télévision nationale n'a pas fait bon écho au sein du groupe de Mamoudou Ibra Kane.

Dans un communiqué publié sur son site, ledit groupe a affirmé détenir depuis plusieurs semaines ces droits exclusifs, par le biais d'un contrat en bonne et due forme signé avec le détenteur des droits de distribution de la compétition en Afrique subsaharienne. " À 95 jours du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde " Qatar 2022 ", la Rts a publié un communiqué annonçant avoir acquis les droits exclusifs de retransmission de cette compétition grâce à l'appui de l'État du Sénégal. Pourtant, le groupe E-media Invest dispose, depuis plusieurs semaines, des droits de diffusion en exclusivité sur tout le territoire national, via ses différents supports (radio, télé et digital), droits acquis auprès de son partenaire New World TV LTD, le groupe basé à Lomé, au Togo, détenteur des droits de distribution de la compétition en Afrique subsaharienne. Un contrat en bonne et due forme, en cours d'exécution, comme prévu, malgré les manœuvres souterraines, la désinformation et les coups de pression d'ici ou d'ailleurs ", peut-on lire dans le communiqué.

Or, la télévision nationale Rts a informé un peu plus tôt avoir acquis le paquet exclusif concernant la diffusion en direct des matches sur tous ses supports, le visionnage en public (fanzone, projections dans les salles de cinéma), diffusion des cérémonies d'ouverture et de clôture, les highlights et les replays. La Coupe du monde, étant un rendez-vous majeur qui offre des opportunités de communication inédites, les deux groupes de presse vont sans doute se livrer une farouche bataille pour obtenir l'exclusivité des droits de retransmission. Même si toutes les deux parties brandissent des contrats pour légitimer les accords signés sous le contrôle effectif de la Fifa en échange sans doute d'une somme colossale d'argent, aucune d'elles ne voudra voir l'autre chaîne diffuser la même compétition dans la même zone géographique.

" New World Tv " tranche le débat

Alors que les partenaires et annonceurs sont plus que jamais suspendus aux lèvres des autorités de la société adjudicataire des droits en Afrique pour en connaître un peu plus sur l'issue de cette bataille, Me Louis Biyao, avocat de New World Tv, la société adjudicataire des droits de diffusion en Afrique auprès de la Fifa, a donné la position du groupe qu'il représente. Selon nos confrères de " Dakar actu ", le juriste a confirmé la signature d'un contrat avec le groupe E-media le 24 juin 2022. Mais, toujours selon l'avocat, " le groupe n'a pas respecté ses engagements. Ce qui entraîne la résiliation avec effet immédiat dudit contrat ". Ainsi donc, affirme Me Louis Biyao, " la Rts qui s'est acquittée de tous ses devoirs est la seule détentrice des droits de diffusion de la Coupe du monde au Sénégal ".