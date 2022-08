Ile Maurice: Kenneth Babajie - Rajeunir le public

Le pianiste Kenneth Babajie donnera son prochain récital solo le samedi 1er octobre prochain, à la Maison de l'Etoile, Moka. Il nous parle de cette soirée et de son souhait que la musique classique soit plus appréciée des jeunes.

LE plus souvent, Kenneth Babajie est un accompagnateur discret au piano. Cette fois, il nous invite à l'apprécier en solo. Rendez-vous le samedi 1er octobre à partir de 19 heures à la Maison de l'Étoile à Moka, pour son récital en solo.

Si le pianiste s'est fait un nom dans l'univers de la musique classique, il ne faut pas s'attendre à une prestation traditionnelle prévient-il. Kenneth Babajie se veut plus proche du public, avec un répertoire éclectique. Le programme comprendra des morceaux de Grieg, Schumann, Rodrigo et Villa-Lobos, entre autres, ainsi que des musiques de film.

"Dans mes récitals, je privilégie les pièces relativement brèves et faciles d'accès ainsi qu'une grande variété de styles au lieu de proposer des sonates ou des cycles complets de morceaux classiques comme cela se fait habituellement. De plus, je n'hésite pas à agrémenter mon répertoire de morceaux de variétés et de musiques de films", explique-t-il.

Le pianiste avoue cependant que ce mariage peu conventionnel peut ne pas convenir aux puristes. "Cela est déjà arrivé lors de l'un de mes concerts en solo en 2020. Quelques personnes ont montré un certain agacement lorsque j'ai proposé des arrangements du pianiste américain Ethan Uslan dans un style "ragtime" un peu parodique d'une nocturne de Chopin et de la Lettre à Elise de Beethoven. Cependant, dans le même concert, il y avait, outre Rachmaninov, Granados, Mendelssohn et Beethoven, des musiques de film", soutient-il.

Mais cela ne l'empêche pas de continuer sur sa lancée, car Kenneth Babajie est "intimement convaincu que l'image austère et élitiste des concerts de musique classique contribue au fait que l'audience de ce genre de soirée demeure assez restreinte". Le pianiste est d'avis qu'il est important que ceux qui assistent à leur premier concert de musique classique puissent passer un moment agréable. La sensation de contentement est primordiale si on veut conquérir un public jeune.

Kenneth Babajie affirme que c'est à travers la musique, que nous appelons communément d'ambiance, qu'il a découvert, enfant, les thèmes classiques les plus connus. Ce n'est que vers l'âge de 12 ans qu'il a réellement commencé à apprécier la musique classique. "Je tente donc de rendre mes récitals le moins rébarbatif possible pour renouveler le public et aussi l'agrandir". Il dit avoir constaté que cette technique porte ses fruits. "La dernière fois que j'ai joué à la Maison de L'Etoile, j'étais très heureux de constater que le tiers de mon auditoire était composé de jeunes".

Détenteur d'une licence de musique en piano de la Royal School of Music, Kenneth Babajie est un ancien journaliste. Au cours de sa carrière musicale, il a collaboré avec de nombreux artistes lyriques ainsi que des instrumentistes à l'instar du chef d'orchestre Phillipe Bender, du clarinettiste Ferdinand Steiner, la pianiste Martine Bollman, le violoniste Nicolas Dautricourt et les chanteurs lyriques Michael Kraus, Laure Baert, Katrin Caine, Véronique Zuel, Caroline Villain.

Afin d'encourager davantage les jeunes à s'intéresser à la musique classique, le pianiste propose un tarif "découverte" aux moins de 25 ans. Les places sont à Rs 400 et à Rs 300 pour les moins de 25 ans. Vous pouvez vous procurer des billets en prenant contact directement avec Kenneth Babajie via Whatsapp ou au numéro de téléphone 5782 5583 ou en écrivant à [email protected].