Ile Maurice: Hippisme / The Winter Stakes - The Gatekeeper en démonstration

Grandissime favori de la course principale de cette 16e journée, ce samedi 20 août, The Gatekeeper n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires au finish. Le mot n'est pas fort si on considère l'aisance avec laquelle l'élève de Rameshwar Gujadhur a disposé de ses adversaires dans cette épreuve estampillée Groupe 3 et qui servait de préparation en vue de la plus grande course du calendrier, soit la Maiden Cup.

Bien placé durant le trajet, le fils de Dynasty a, en effet, placé une percutante accélération pour s'imposer facilement devant Patrol Officer, auteur d'une belle remontée en ligne droite. La troisième place est revenue à Spring Man. En dépit d'une course difficile, ce coursier de l'écurie Maingard est parvenu à conserver le deuxième accessit.

The Gatekeeper, qui remportait, ce samedi 20 août, sa troisième victoire d'affilée au Champ de Mars, a démontré un éclair de classe. Sur ce qu'il a réalisé cet après-midi du 20 août, il se positionne comme un très bon prétendant à la victoire dans le Maiden.

Trois écuries ont remporté un doublé chacune lors de cette 16e journée. L'écurie Gujadhur a brillé avec Moon Jumper (Teeha - -1re course) et Grand Vision (Rama - 7e course). Le premier nommé a résisté in extremis à Happy And Glorious qui a terminé comme un boulet de canon. Quant à Grand Vision, il a passé le but en vainqueur devant Blackburn Roc et Seattle Kid. Il a toutefois eu à faire face à une double objection avant d'être déclaré vainqueur.

L'écurie Samraj Mahadia et son jockey Da Souza ont remporté deux courses. Nikhil's Inn a gagné la troisième épreuve de bout en bout devant le vieux mais valeureux Memphis Mafia. Le doublé a été réalisé grâce à Global Glory. Ce coursier a terminé fort pour dominer Kalgoorlie et Numberninetynine. A l'image de l'établissement Samraj Mahadia, l'écurie Daby a aussi ajouté deux victoires à son compteur. Short Cut a justifié sa cote de favori dans la deuxième course avant que Henry Tudor ne dicte, lui, sa loi sur le kilomètre face à Swagger Jagger dans la quatrième épreuve de la journée.

L'écurie Maingard a sauvé sa journée par une réussite signée Afdeek (Allyhosain). Cet alezan signait pour l'occasion sa onzième victoire sur notre turf.