Afrique: Des femmes sensibilisées au cancer du sein

La fondation Tabita Allégresse, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCC), a organisé, les 18 et 19 août, une campagne de sensibilisation au cancer du sein et celui du col de l'utérus au profit des femmes, jeunes mères et filles des quartiers Mboualé dans l'arrondissement 6 Talangaï et Kibina à Madibou, dans le huitième arrondissement.

Animée par le professeur Judith Nsondé, coordonatrice du Pnlcc et cancérologue au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, l'initiative placée sur le thème " La connaissance peut vous sauver la vie " visait à édifier ces jeunes femmes sur le danger de cette maladie, ses causes ainsi que les facteurs qui la favorisent.

Dans sa communication, le Pr Judith Nsondé a indiqué que le cancer du sein est une prolifération anormale et anarchique des cellules de la glande mammaire. Il se reconnaît, entre autres, par l'apparition d'un nodule au niveau du sein qui pourrait s'accompagner de ganglions durs au niveau de l'aisselle, ainsi qu'à des modifications cutanées du sein et du mamelon. En effet, le sein peut progressivement se déformer et s'ulcérer, ce qui se traduit parfois par un écoulement du mamelon, d'un seul côté. Cette tumeur est l'une des plus répandues chez la femme à Brazzaville. Plusieurs facteurs à risque en sont la cause, notamment la multiparité, âge de la première grossesse après 30 ans ; les antécédents de maladies bénignes, les femmes n'ayant jamais allaité, l'alcoolisme et la consommation des graisses animales.

S'agissant du cancer du col de l'utérus, il est une prolifération maligne des cellules du col utérin. Il se manifeste par des infections génitales traînantes et mal traitées, un écoulement génital fétide parfois teinté de sang, des douleurs lombaires pelviennes, survenues des premières règles avant l'âge de 12 ans ...

Durant cet évènement, les participantes se sont mieux imprégnées de ces tumeurs graves et sont sorties de l'ignorance afin de l'éviter. Dans le cadre de la prévention, en ce qui concerne le cancer du sein, le Pr Judith Nsondé a invité les femmes à l'auto-palpation des seins au moins une fois le mois. Cela permettra de déceler tôt la maladie et d'être rapidement prise en charge. Pour celui du col de l'utérus, les femmes doivent se faire examiner régulièrement, faire des dépistages, se faire vacciner contre le virus HPV, éviter d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires et en bas âge.

"Lors de cette sensibilisation nous avons constaté que la plupart des femmes ne connaissent pas ce que c'est le cancer du sein et du col de l'utérus, alors que ce sont les deux premiers cancers qui tuent la femme au Congo. En effet, en 2020, le Congo a diagnostiqué plus de 1000 cas de cancer du sein et malheureusement 800 d'entre eux ont succombé face à cette maladie. Les femmes doivent donc prendre conscience de ces tumeurs. Ces deux jours d'édification ont été très bénéfiques en connaissance pour les bénéficiaires car nous avons échangé sur les signes de la maladie, les moyens de prévention et les différents traitements ", a déclaré le Pr Judith Nsondé.

Afin d'éviter aux femmes une découverte tardive de ces maladies, elle a invité les agents de santé à redoubler de vigilance quand elles examinent les femmes. Elle a, par ailleurs, recommandé aux femmes de se dépister tot . " Il y a des centres spécialisés où l'on soigne les cancers, donc ça ne sert pas de faire perdre du temps aux agents de santé et à la personne malade mais plutôt de les orienter dans les centres adéquats pour un suivi en cas de détection de maladie ", a-t-elle notifié.

De son côté, la présidente de ladite fondation, Lydie Léonce Ndongo, s'est réjouie de cette activité tout en rappelant la mission assignée par sa fondation, à savoir la sensibilisation des populations contre tous types de cancers. " Je suis satisfaite de l'organisation de cette première action de notre fondation. Ce qui m'a le plus marquée, c'est le fait que le Pr Nsondé s'est exprimé en langue locale, ce qui était très bien et a permis de toucher un plus large public. Nous n'allons pas nous arrêter là mais plutôt continuer à sensibiliser les parents contre ces cancers en vue de sauver plus de vies ", a-t-elle fait savoir.

Au terme de cette campagne de sensibilisation, la fondation Tabita allégresse a doté les centres de santé intégrés de Mboualé et Kibina des kits de travail pour le bon suivi des femmes.