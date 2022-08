Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acolog célèbre la fête de l'indépendance

Le réseau Association congolaise pour la logistique et la supply chain (Acolog) a fêté les 62 ans de l'indépendance du Congo, le 15 août, avec les logisticiens et supply chain managers congolais résidant au Congo et à l'étranger.

A Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d'Ivoire) et en France, localités où l'Acolog est représentée par le biais de ses logisticiens et Suppy Chain, la fête a été belle car les membres bien qu'évoluant à l'étranger n'ont pas voulu manqué ce moment festif. Dans ces trois pays, l'Acolog, en tant qu'association internationale de développement au service de la population par la bonne pratique des métiers de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, a marqué de son empreinte les 62 ans de l'indépendance par des actions et activités variées mais avec pour constance le resserrement des liens entre les différents membres.

Au Sénégal par exemple, pays de la Téranga, sous la présidence d'Ivan Kelly Zinga, le bureau de l'Acolog a magnifié la glorieuse journée du 15 août en allant puiser dans les mémoires historiques et culturelles du Congo, autour d'un barbecue party des membres de l'association. Avec son partenaire culturel la Maison du Congo dirigée par Mme Sidonie Kailly, un village traditionnel du Congo a été mis en valeur au bord de la plage voile d'or de Dakar. Cette activité a aussi été marquée par la participation de l'artiste et sage d'Afrique Saintrick Mayitoukou, qui n'a pas manqué l'occasion de partager sa connaissance historique et culturelle du Congo avec les plus jeunes, tandis que Davy Mfinka de la compagnie artistique et culturelle Pazzapa, Christ Kitsoukou et Christ Gerval Mpandi, animateurs socioculturels menaient la cadence de la festivité.

En Europe, c'est en région parisienne que les membres de l'Acolog Europe se sont réunis autour d'un repas, sous la direction de Barly Valérie Nzongo, président de l'organisation sur le sol européen. Au Congo, les membres de l'association se sont retrouvés dans la capitale économique autour d'un repas au cours duquel Jules Rocky Embounou, président du conseil d'administration de l'Acolog Congo, a délivré un message d'encouragement et du devoir patriotique. Signalons que dans sa vision globale, l'Acolog est actrice du développement social et économique du Congo et participe aux célébrations nationales.