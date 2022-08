Soudan: Administration Indigène à L'Est Darfour affirme le souci de préserver la stabilité

De'ain — Le Chef de la Région de Daral-Salam, localité d'Abu-Karinka dans l'État de l'Est Darfour, Hasaballa Adam Jibril, a fait l'éloge de la solidarité sociale unique, de l'unité et la fermeté du tissu social dans la région et de la cohésion entre ses composantes, qui comprennent plus de 15 tribus.

Le chef a salué les efforts déployés par l'administration indigène et sa sagesse pour améliorer et renforcer l'unité sociale entre les composantes de la communauté.

Il a déclaré à la SUNA que les conditions de sécurité sont stables dans toutes les zones de la localité Karinka.

Il a souligné l'engagement de l'administration indigène à maintenir la sécurité, la stabilité et la paix communautaire, appelant les citoyens à soutenir le processus de paix et à renoncer au discours de haine, au racisme et au tribalisme.

Il a déclaré qu'il saluait l'initiative pour la coexistence pacifique lancée par les citoyens de l'État dans le but de parvenir à la coexistence pacifique, d'éviter la violence et d'accepter les autres.

Le chef Hasaballa a déclaré que la saison agricole se déroule bien, du fait que l'État bénéficie d'une bonne pluie qui devrait résulter en une saison agricole réussie.

Il a qualifié d'excellentes les relations entre les agriculteurs et les bergers et il n'y a pas de disputes entre eux grâce à la sagesse et à la capacité de l'administration indigène, soulignant que l'État de l'Est Darfour est riche de ses grandes ressources agricoles et minérales qui devraient être bien exploitées pour le profit des conditions de vivres des citoyens.