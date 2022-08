Soudan: Comité Ministériel conjoint entre le Soudan et la Russie conclut ses travaux à Moscou

Khartoum — Le comité ministériel conjoint entre le Soudan et la Russie a conclu ses travaux aujourd'hui à Moscou, où les parties soudanaise et russe ont signé les minutes des réunions du comité ministériel conjoint entre les deux pays dans sa septième session, qui comprenait un certain nombre d'accords et de protocoles de coopération conjointe et où le ministre des minéraux Mohamed Bashir Abdullah, a signé pour le côté soudanais, tandis que le ministre russe de l'environnement et des ressources minérales a signé du côté russe.

Les accords portent sur la coopération dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du tourisme, des transports, des communications, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la géologie et de l'enseignement supérieur.

Le ministre des minéraux, Mohamed Bashir Abu Namou, chef de la partie soudanaise, a affirmé les relations solides entre les deux pays, et que le Soudan possède les capacités qui le qualifient de créer des partenariats avec son environnement régional et international.

Le ministre a réitéré l'affirmation du gouvernement soudanais de coopérer avec la communauté internationale conformément à ce qui sert les intérêts de son peuple, de ses dirigeants envers le développement économique.

Il a salué le rôle du peuple soudanais dans l'intérieur et à l'étranger, qui s'efforce de faire progresser le pays, appelant la partie russe à accélérer le rythme afin de mettre en œuvre les accords.

Pour sa part, le ministre russe de l'environnement et des ressources minérales, a énuméré l'histoire de la coopération entre le Soudan et la Fédération de Russie, où le comité ministériel entre les deux parties est l'un des liens qui servent la coopération économique et stratégique.

Il a exprimé la disposition de la Russie à mettre en œuvre les protocoles et accords suivants, notamment dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures, afin de consolider les relations bilatérales entre les deux pays, qui sont basées sur l'expansion du commerce, des échanges économiques et scientifiques.