Soudan: Deuxième Commandant du soutien rapide inspecte les zones d'incidents sécuritaires dans la région Malagat

El Fasher — Le second commandant des forces de soutien rapide, lieutenant-général Abdel Rahim Hamdan Daglo, a inspecté les villages qui ont été vu d'incidents tribaux regrettables qui ont eu lieu lundi et mardi derniers dans la zone de Malagat, nord de la localité de Kutum, et qui ont fait sept morts et un certain nombre de blessés.

À son arrivée, Daglo a tenu une réunion avec un comité de sécurité de la localité Kutum, au cours de laquelle il a été informé des incidents et de leurs répercussions.

Il a exhorté tous les citoyens qui ont fui en raison du conflit à retourner dans leurs villages, soulignant la capacité des forces de sécurité à les protéger, établir la sécurité et à résoudre toutes les violations dans la région afin que la paix règne et que tous les résidents jouissent de la sécurité et de la tranquillité en eux-mêmes et dans leurs propriétés.