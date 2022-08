Sénégal: Touba - Des sacs d'oignon des revendeurs véreux saisis et revendus

Pour un bon approvisionnement du marché en prélude au grand Magal, prévu en mi-septembre prochain, plus de 3000 sacs d'oignons ont été réceptionnés, vendredi, à Touba.

Avec cette décision, les autorités espèrent un retour à la normale des prix sur le marché. À travers cette intervention, l'État veut rassurer les populations sur la disponibilité du produit à moins d'un mois du grand Magal de Touba. " Nous sommes dans le marché pour voir ce qui se passe. Nous avons constaté que le marché est bien approvisionné, par rapport à hier [jeudi] La situation était anormale avec des commerçants qui vendaient le kilogramme de l'oignon à 2000 FCfa ", explique le chef du service départemental du Commerce, Djeumbe Fall.

En effet, ces derniers jours, on a noté une forte spéculation sur l'oignon dont le kg avait atteint 2000 FCfa et le sac de 7000 FCfa à près de 50 000 FCfa. Une situation qui a poussé le chef du Service départemental du commerce, Djeumbe Fall, et ses hommes à effectuer une descente sur le terrain jeudi dernier, procédant à des saisies auprès de commerçants véreux. Le produit saisi a ensuite été revendu au prix normal, c'est-à-dire à 600 FCfa le kg.

Il a fait savoir qu'avec l'arrivée de ces 3 000 sacs, l'oignon est disponible dans les différents marchés de Touba (Ocass et Darou Khoudoss) et au prix normal : 700 FCfa le kg pour l'oignon importé (17 000 FCfa le sac) et 600 FCfa pour le produit local (16 000 FCfa le sac).

Selon Djeumbe Fall, les consommateurs n'ont pas à s'inquiéter quant à la disponibilité du produit. " C'était juste une tension éphémère due au gel de l'importation de l'oignon [qui a pris fin depuis le 12 août], pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs stocks. Mais il y'a une importante quantité d'oignon disponible au port de Dakar, qui sera bientôt acheminée sur le marché national ", renseigne le chef du service départemental du Commerce.

Thiéka Diop Sène, commerçant de légumes au marché Ocass, estime quant à lui que c'est la loi du marché. Avec la rareté du produit, certains commerçants n'hésitent pas à hausser les prix, dit-il. " C'est juste une situation passagère ", tente-t-il de convaincre. Ce qui ne rassure guère certains consommateurs. " Mieux vaut profiter de cette situation baissière et faire le plein de provisions avant le grand Magal pour éviter toute surprise ", explique Awa Fall, ménagère habitant le quartier Khaira. Le service départemental du commerce procède généralement avant l'arrivée du grand Magal à des opérations de contrôle des prix pour s'assurer un approvisionnement correct du marché en denrées de premières nécessités.