Afrique: Équipe de football du Bénin - Les Écureuils n'existent plus, place désormais aux Guépards

Après des années de réflexion, la décision de changer le surnom des joueurs internationaux du Bénin a été prise samedi 20 août. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, l'a annoncé officiellement. Le surnom d'Écureuils appartient au passé ; à partir de maintenant, " nos footballeurs s'appelleront les Guépards ".

C'est un projet qui couvait depuis bien longtemps et qui se concrétise enfin. En 2008, la Fédération béninoise de football (FBF) suggérait déjà que son équipe nationale pourrait changer son surnom d'Écureuils, comme le rappelle la BBC.

Dix ans plus tard, les dirigeants relançaient l'idée. " Le surnom donné à l'équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter nos fortes ambitions dans le monde du sport. Afin de proposer un nouveau nom à l'équipe nationale, le comité exécutif a décidé de mettre en place une commission sur le changement de nom de l'équipe nationale du Bénin ", déclaraient-ils dans un communiqué.

Fin février 2022, le plan prenait consistance : la décision du changement de nom était prise pour de bon, et une " large consultation " devait avoir lieu pour choisir un nouveau qualificatif pour les joueurs béninois. La FBF avait déjà indiqué qu'elle voulait qu'il soit " évocateur et respectable ".

Le processus est arrivé quasiment à son terme samedi 20 août, jour où Mathurin de Chacus a été réélu à Porto-Novo pour quatre années à la tête de la FBF. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par la journaliste Jocelyne Senanhoun, le président de la FBF déclare : " Je vous le confirme. Nous allons déjà adressé le courrier à notre ministre de tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'Ecureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les Guépards. "

Les Guépards dans une tanière d'Afrique très peuplée

Fauve vivant en Afrique et en Asie de l'Ouest, le guépard est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Sa vitesse de pointe peut atteindre près de 112 km/h et sa foulée peut atteindre les 8 mètres. Bien que menacé d'extinction, ce mammifère carnivore est le nouveau symbole d'une sélection qui se veut ambitieuse. Et il est vrai qu'entre l'écureuil et le guépard, il en est un qui apparaît plus impressionnant.

En novembre 2018, Steve Mounié avait suggéré un autre animal : le python, qui est " comme un symbole au Bénin ". " Il y a un temple du python au Bénin, il y a une grande culture autour du python. Ils adorent le python au Bénin ", avait confié l'attaquant international à la BBC, tout en restant ouvert à d'autres idées. C'est finalement le guépard qui a été retenu.

Les Guépards du Bénin rejoignent la grande tanière des équipes africaines de football. Nombre d'entre elles ont, en effet, choisi des surnoms d'animaux. Voici les surnoms des 54 sélections nationales africaines :