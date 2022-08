Sénégal: Le festival Jotaay Ji veut aborder les réalités de la condition féminine

Au Sénégal, le premier festival féministe Jotaay Ji, organisé par le collectif Jama, se tient jusqu'au 21 août sur la place du Souvenir de Dakar, au musée de la Femme Henriette-Bathily. Au programme, consentement, santé sexuelle, violences gynécologiques et conjugales ou avortement, autant de thèmes ayant pour but que les femmes et les militantes féministes parlent de leurs réalités et de leurs expériences dans un espace de bien-être. En fin de journée, un groupe a été initié au yoga et à l'auto-défense.

À la tombée de la nuit, une dizaine de femmes étaient alignées deux par deux pour essayer différentes techniques d'auto-défense. La coach Khadija Bocoum leur montrait comment mettre à terre un agresseur qui vous agrippe la main ou qui vous menace avec un couteau :

"C'est se défendre à partir de techniques très simples qui n'ont pas besoin de force. C'est pour les aider et pour leur donner confiance en elles, parce que ce sont les femmes qui sont le plus agressées, violées".

"La femme n'est en sécurité nulle part"

Eva Rassoul, l'une des participantes, se sentait plus forte maintenant qu'elle a été initiée à ces méthodes : "La femme n'est en sécurité nulle part, même dans la maison. C'est-à-dire que ton frère, ton mari, ton cousin peut t'agresser dans la maison. À l'extérieur, les étrangers peuvent t'agresser et qu'on ait des techniques comme ça, moi ça me permet de me sentir un peu plus rassurée".

Harcèlement de rue, agressions, insécurité dans l'espace public, c'est pour sensibiliser contre ces phénomènes que Laïty Ndiaye, membre fondatrice de Jama, a trouvé essentiel d'organiser un atelier d'auto-défense : " C'est aussi aider à se rendre compte d'un certain pouvoir. On rappelle quand même que notre sécurité ne devrait pas être autant notre responsabilité. Mais bon, on le fait parce qu'il faut quand même se protéger en attendant que les choses changent pour de bon. "

Prévention auprès des hommes

Une meilleure réactivité de la police et faire de la prévention auprès des hommes : autant de pistes évoquées par Laïty Ndiaye pour que change la société.