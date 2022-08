Sénégal: L'exception Sénégalaise

analyse

Macky Sall, à son tour, succombera-t-il à la funeste tentation du troisième mandat, comme on lui en prête l'intention ou son échec relatif aux législatives finira-t-il par l'en dissuader ?

Le proche avenir le dira. S'il s'en va à la fin de son mandat, nous pousserons tous un grand ouf de soulagement. Sinon, cela ne nous inquiétera pas outre mesure car son coup de force institutionnel n'aurait aucune chance de passer.

Nous sommes au Sénégal, le pays du lettré Senghor. Dans cette société tout en subtilités et en nuances, les différences ne sont pas conflictuelles et les contradictions, pas forcément mortelles. C'est un corps sain, disposant des anticorps qu'il faut pour résister aux virus qui empoisonnent la vie politique de ses voisins : coup d'Etat, troisième mandat, parti unique, guerre de clan ou de religion.

Non, l'exception sénégalaise n'est pas une fiction. François Hollande se voulait un " PRÉSIDENT NORMAL ", eh bien, le Sénégal peut être traité de " PAYS NORMAL ", c'est-à-dire d'une terre à la singularité presque miraculeuse dans le sordide contexte que l'on sait. C'est vrai que les trains n'y arrivent pas à l'heure, puisqu'ils sont souvent en panne quand ils existent. C'est vrai que les éboueurs ne passent pas tout le temps mais les facteurs sont à l'œuvre, le courrier arrive à destination. C'est vrai que parfois, le débat politique s'enflamme et les grèves deviennent dures mais dans l'ensemble, la courtoisie régnant partout -même chez les flics !-, le climat social est agréable.

Si l'Etat sénégalais n'est pas parfait, il a au moins le mérite d'exister. Ici, contrairement à la Guinée par exemple, on a le sens de l'institution et le respect de la procédure. Le formalisme, le principe de base de l'Etat est la règle, ce qui fait qu'en toute circonstance, l'administration assure le service minimum. Rien d'étonnant à cela : ce pays n'a jamais connu de dirigeant catastrophique. S'ils n'ont pas réalisé des prouesses économiques, tous ceux qui se sont succédé à sa tête ont veillé à favoriser l'instruction, à respecter la vie humaine, à préserver la trame sociale et à protéger les élites.

Le Sénégal est sans doute, le pays le moins réprimé d'Afrique. Cela donne cette société intelligente où les forces vives sont intactes physiquement aussi bien que mentalement. En cas de danger, les Prêtres, les Marabouts, les Écrivains, les Médecins, les Avocats ont le réflexe de tous sortir du bois pour éviter la dérive. Le pays de Birago Diop et de Cheikh Hamidou Kane ne tombe jamais dans le fossé, il tient la route malgré les énormes défis économiques et sociaux qui jonchent son chemin.

Voilà ce que Senghor avait répondu à Ahmadou Ahidjo quand celui-ci lui avait confié son intention de quitter, à son instar, volontairement le pouvoir et de le céder à Paul Biya : " Faites attention, Monsieur Le Président. Le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. " La Guinée, non plus n'est pas le Sénégal, est-on tenté d'ajouter. Impossible d'imaginer un troisième mandat suivi d'un coup d'Etat militaire, à Dakar !

Dans un pays où les Généraux quand ils ne sont pas philosophes, sont juristes ou historiens, à 20 comme à 67 ans, nul ne peut commencer une carrière de dictateur.