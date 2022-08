Soudan: Ministère des AE - Efforts pour mobiliser un soutien extérieur face aux dégâts des inondations

Khartoum — Une réunion s'est tenue samedi au ministère des Affaires étrangères sous la présidence du sous-secrétaire du ministère, l'ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, pour suivre la mise en œuvre du plan du ministère, mobiliser le soutien international et régional pour prévenir et faire face aux effets des fortes pluies et des inondations qui ont frappé certaines régions du pays.

Le secrétaire général du Conseil national de la protection civile, le général (police) Osman Atta Mustafa, a participé à la réunion et a fait un bilan détaillé des dégâts causés par les inondations.

La réunion a discuté des mesures pratiques à prendre pour communiquer avec les pays frères et amis, les organisations internationales et régionales d'aide et humanitaires et les organisations non gouvernementales afin de mobiliser leur soutien et d'utiliser leurs capacités et leur expertise, en particulier pour répondre aux besoins urgents représentés en matière d'abris et de des vivres, des médicaments et des vaccins aux personnes affectées.

La réunion a également demandé aux ambassades du Soudan à l'étranger de communiquer avec les autorités compétentes et les organes gouvernementaux concernés, et de coordonner les efforts avec les communautés soudanaises dans la zone de représentation pour mobiliser les secours et l'aide humanitaire et contribuer à faire face aux dégâts causés par les inondations. Fin Th