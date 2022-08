Soudan: La Commission des droits de l'homme organisera un atelier sur la Charte arabe

Khartoum — La Commission nationale des droits de l'homme organisera, en coopération avec le Comité arabe des droits de l'homme (le Comité de la Charte), l'atelier de formation de base sur "La Charte arabe des droits de l'homme et le rôle du Comité des droits de l'homme dans la mise en œuvre de la Charte ".

Dans une déclaration à la SUNA, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le Dr Rifa'at Mirghani Abbas, a déclaré que l'atelier débutera lundi et durera deux jours, expliquant que l'atelier ciblera 50 personnes parmi les représentants des les organisations de la société civile, les médias, les institutions gouvernementales et les forces régulières.

Il a indiqué que l'atelier abordera la définition de la Charte arabe des droits de l'homme et son importance, le mécanisme de soumission des rapports périodiques des pays ratifiants, le rôle du Comité arabe des droits de l'homme, en plus de l'engagement envers les rapports de la Charte et l'interaction du gouvernement et des organisations de la société civile avec le Comité de la Charte, dans le but de mettre en œuvre la Charte arabe et de la réactiver sur le terrain. Fin Tahani