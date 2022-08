Congo-Kinshasa: OM-Nantes - Chancel Mbemba réagit après son but

Ce samedi, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Nantes à l'Orange Vélodrome. Réduit à les phocéens ont pris le dessus sur les canaris. Premier buteur de la soirée, Chancel Mbemba est revenu sur ce match.

Le défenseur a inscrit son premier but avec l'Olympique de Marseille ce samedi soir face au FC Nantes (2-1). Après la victoire phocéenne, l'international congolais s'est confié au micro de Canal+. Très heureux, il met toutefois en avant l'équipe entière.

" On a mouillé notre maillot, félicitations à l'équipe. On savait que ca allait être très difficile. Il fallait faire plaisir aux supporters. On a mouillé notre maillot, félicitations à l'équipe. C'est grâce à tous mes coéquipiers. Mon but ? On se bat ensemble, ce n'est pas facile mais j'ai pris l'opportunité. On joue match par match et on savait que ce serait difficile avec Simon aujourd'hui, on l'a vu à la vidéo. On a travaillé ça a payé. Alexis Sanchez a beaucoup de qualités mais joue beaucoup pour l'équipe, c'est ce qui est important "