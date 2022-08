Angola: Élections 2022 - Le MPLA entend mettre fin aux importations de produits pétroliers

Luanda — Le candidat à la Présidence de la République du MPLA, João Lourenço, a exprimé ce samedi, à Luanda, l'intention de son parti de mettre fin, dans un proche avenir, à l'importation des dérivés du pétrole. À cet effet, João Lourenço considère qu'il est essentiel de créer les conditions de la transformation des dérivés du pétrole brut en Angola, afin de commercialiser le produit fini et non la matière première, comme cela a été fait jusqu'à présent.

De cette manière, selon le candidat, il sera possible de percevoir plus de devises pour le pays et de créer plus d'emplois pour les Angolais.

Dans le cadre de la concrétisation de cette intention, João Lourenço a évoqué les raffineries récemment modernisées de Luanda et de Cabinda, dont les travaux d'achèvement sont prévus pour l'année prochaine, et les projets des raffineries de Soyo et Lobito.

Ces raffineries auront pour mission de produire pour la consommation intérieure, le surplus étant vendu, selon João Lourenço, qui concourre pour un deuxième mandat à la présidence de la République.

En plus du pétrole, il a informé que l'Angola possède de nombreuses autres ressources, citant comme exemple le fer, le cuivre, le diamant, entre autres.

Ainsi, il a mentionné que, pendant de nombreuses années, la politique de commercialisation des diamants de l'Angola n'a pas attiré les investisseurs, en raison d'un manque de transparence.

"Nous appliquons la transparence dans cette industrie", a déclaré João Lourenço, soulignant le retour des multinationales connues dans le monde entier, qui se sont retrouvées avec de grands projets dans le pays.

Il a également informé qu'un centre de développement du diamant a été créé dans la ville de Saurimo, dans la province de Lunda Sul, pour permettre le traitement et la commercialisation des diamants taillés.

Avec cette initiative, il a révélé que de nombreux jeunes ont obtenu des emplois et sont formés dans le pays et à l'étranger.

La campagne des élections générales se déroule du 24 juillet au 22 de ce mois. Le 23 est consacré à la réflexion sur les programmes de gouvernance présentés par sept partis politiques et une coalition de partis, en mesure de concourir à l'élection de mercredi prochain.

Pour les élections législatives, 14 399 000 électeurs sont attendus, dont 22 560 résidant à l'étranger, où ils exerceront pour la première fois leur droit à la citoyenneté.

Il s'agit des cinquièmes élections en Angola, après celles de 1992, 2008, 2012 et 2017, toutes remportées par le parti MPLA.