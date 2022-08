Afrique: Le Président de la CAF, Dr Motsepe, a rencontré le Président Congolais, S.E. Sassou Nguesso et le Président Gabonais, S.E. Ali Bongo

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, s'est rendu en visite de travail au Congo Brazzaville et au Gabon pour contribuer au développement et à la croissance du football dans ces pays, en partenariat avec les fédérations locales, les Gouvernements et le secteur privé.

Le Dr Motsepe a rencontré le Président du Congo, S.E. Denis Sassou Nguesso, et le Président du Gabon, S.E. Ali Bongo Ondimba. Il les a remerciés pour leur engagement soutenu en faveur de la construction académies de jeunes et d'infrastructures de football, ainsi que pour le partenariat avec la fédération de football de leur pays

Le Président Motsepe a été impressionné par le savoir et la passion pour le football du Président Sassou Nguesso ainsi que par son engagement à soutenir et à développer le football congolais. Pendant son séjour au Congo, il a également rencontré le Ministre des Sports, M. Hugues Ngouélondélé, le Président de la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT),le Président de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale (UNIFFAC), M. Jean-Guy Blaise Mayolas et les membres de son Exécutif.

Au Gabon, le Président de la CAF a été rejoint par le Secrétaire Général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba et a tenu des séances de travail avec le Ministre des Sports, M. Franck Nguema, le Premier Vice-Président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), M. Robert Mangollo Mvoulou et les membres de l'Exécutif de la FEGAFOOT.

Le Président Motsepe a déclaré : " Le président Ali Bongo est un fervent supporter du football en Afrique. Le Gabon a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en 2017. Nous avons également consacré du temps à discuter d'un certain nombre de problèmes et de défis auxquels est confronté le football au Gabon et en Afrique. Les défis du football gabonais devraient être résolus en conformité avec le cadre légal gabonais et dans le respect des dispositions et règlements de la CAF et de la FIFA. "

Après son audience avec le Président Bongo, le Président de la CAF a rencontré le Président de la FEGAFOOT, M. Pierre-Alain Mounguengui et son épouse.

Au cours de ses visites au Congo et au Gabon, le Président Motsepe a souligné l'importance de conclure des partenariats mutuellement bénéfiques avec le secteur privé et encouragé les entreprises de ces pays à s'associer à la FECOFOOT et à la FEGAFOOT.

CAF - Direction de la Communication