Sénégal: Saly-Portudal - Les femmes transformatrices du secteur de la pêche pour leur identification - Connaitre leur poids économique pour une meilleure représentativité

Un atelier de restitution de l'étude sur l'identification des femmes transformatrices de produits halieutiques du Sénégal et leur contribution socio-économique s'est tenu à Saly-Portudal. La rencontre présidée par le représentant la Direction des pêches maritimes a été une occasion pour faire un état des lieux sur les femmes transformatrices du secteur de la pêche artisanale.

Elles sont venues de plus de 80 aires de transformation de produits halieutiques du pays. Selon Sidiya Diouf de la Dpm, les femmes transformatrices jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et participent à la valorisation des excédents de capture pour faire du poisson séché, du salé séché et du fumé.

Ainsi, elles participent à la lutte contre la pauvreté et contribuent à la sécurité alimentaire .Selon ses propos, le poisson frais ou transformé est dans les coins les plus reculés du pays. Sidiya Diouf a invité les femmes transformatrices à persévérer, à se solidariser et à travailler dans la bonne gouvernance et la transparence.

Il a en outre réitéré sa disposition à accompagner les organisations de pêche. Madame Fatou Ndoye, la coordinatrice du pôle Enda Graf, a salué la tenue de la rencontre essentielle pour elle car recoupant avec la vision du projet.

A l'en croire, les femmes transformatrices ont besoin d'être évaluées en nombre pour connaître leur poids et leur importance dans la vie économique et sociale. Cette donne, selon elle, constitue un essentiel pour leur représentativité dans les instances faîtières. Ainsi, à l'en croire, Enda Graf œuvre pour assurer une meilleure visibilité aux femmes transformatrices.

Pour Madame Diaba Diop du réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal, l'atelier vient à son heure. Des statistiques parlant des femmes transformatrices sont à réactualiser car étant loin de la réalité. Elle a salué l'accompagnement de la Direction des pêches maritimes ayant facilité les enquêtes avec la diligence des inspecteurs des pêches maritimes dans les régions.