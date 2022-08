Afrique: Académie militaire Georges Namoano - 60 nouveaux officiers prêts à défendre les couleurs de 12 pays africains

Le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a présidé, le samedi 20 août 2022, à Pô, la sortie de la 21e promotion des Elèves officiers d'active (EOA) et la 12e promotion d'Elèves officiers spécialisés (EOS) de l'Académie militaire Georges Namoano. Ce sont au total 60 nouveaux officiers que l'Académie met au service de 12 pays d'Afrique.

Le délégué de la promotion de la 21e promotion des élèves officiers d'active Nazaire Ramdé : " nous tacherons d'être à la hauteur en apportant notre touche à la lutte contre le terrorisme ".

Le Burkina Faso peut compter sur de nouvelles compétences pour engranger plus de victoires dans son combat contre l'hydre terroriste. L'Académie militaire Georges Namoano vient de boucler la formation de 57 Elèves officiers d'active (EOA) de 12 pays africains dont 41 Burkinabè et trois élèves officiers spécialisés tous des Greffiers en chef burkinabè. La cérémonie de sortie de la 21e promotion des EOA et la 12e cuvée des EOS est intervenue, le samedi 20 août 2022 à Pô, en présence du Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce sont au total 60 officiers africains, dont 44 Burkinabè que l'Académie vient d'injecter dans les rangs de l'armée burkinabè, à travers une formation de deux ans pour les élèves officiers d'active et de neuf mois pour trois élèves officiers spécialisés. Parmi les officiers burkinabè, cinq sont des femmes. Le chef de l'Etat, chef suprême des armées, qui a présidé la cérémonie, a baptisé cette 21e promotion des Elèves officiers d'active " Refondation ". Le président du Faso, a l'occasion, a témoigné sa reconnaissance aux formateurs de l'Académie et à toutes les équipes des forces armées qui s'engagent pour l'instruction des personnels militaires en temps de crises.

Il a, en outre, soutenu que sa présence à cette sortie de promotion vise à préparer les nouveaux sous-lieutenants sur ce qui les attend sur les théâtres d'opérations. A ce propos, le chef de bataillon, le commandant de l'Académie, Issiaka Sawadogo, a confié que l'enseignement reçu par les stagiaires va leur permettre de relever les défis auxquels ils seront confrontés. La promotion a acquis, a-t-il poursuivi, des connaissances et des aptitudes conformément aux objectifs fixés par le commandement qui consistent à former les officiers aptes physiquement et moralement aux métiers des armes et au commandement d'une section d'infanterie dans un environnement de paix, de crises ou de guerres. De son avis, cette formation s'est articulée sur 2 volets distincts. L'école de l'action qui a pour objectif de préparer à l'exercice du commandement et de donner une compétence professionnelle de base dans les domaines physique et sportif, technique et tactique afin de rendre les officiers aptes au rôle de chef en temps de paix, de crises et de guerre.

Incarner des valeurs

Le commandant de l'Académie militaire Georges Namoano, Issiaka Sawadogo : " un accent a été mis sur la préparation opérationnelle des stagiaires à travers plusieurs modules ".

L'école de la réflexion fait la jonction de l'enseignement général et la formation militaire, a laissé entendre le commandant Sawadogo. Elle vise, selon lui, à dispenser aux élèves une culture militaire de base leur permettant de se préparer à l'exercice de leur responsabilité qu'ils pourront être appelés à assumer au sein des armées comme au sein de l'Etat dans un contexte international en perpétuelle mutation. Le patron de l'Académie a en outre confié qu'un accent a été mis sur la préparation opérationnelle à travers certains modules tels que le stage commando, le stage de directeur de mise en œuvre des explosifs, le stage de parachutiste, le module combat synthèse, le module de combat avec des armes lourdes, le stage contre les engins explosifs, le stage opérationnel en corps de troupe, le module connaissance du monde, etc. Le délégué de la 21e promotion des Elèves officiers d'active, Nazaire R. Ramdé, a témoigné qu'ils ont acquis durant les deux ans de formation les rudiments et fondamentaux nécessaires pour commander et contribuer à la lutte contre l'extrémisme qui sévit au Burkina.

Le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, mettant les épaulettes de sous-lieutenant au major de la 21e promotion des élèves officiers d'active, Paul Démé.

" Nous sommes conscients de nos responsabilités et des missions futures qui nous seront confiées. Nous tâcherons d'être à la hauteur en apportant notre touche à la lutte contre le terrorisme et à la sécurisation de nos frontières et nos populations ", a-t-il assuré. Et le parrain des deux promotions, le médecin-général de division, Tinga Robert Guiguemdé, d'inviter ses filleuls à s'entourer de valeurs pour réussir leurs missions. En tant que premiers officiers de la Transition 2022, vous devez incarner les valeurs édictées par la Charte de la Transition. A titre d'exemple, il a cité entre autres le patriotisme, l'intégrité, la dignité, la discipline, la solidarité, la redevabilité, le courage et le sacrifice. " Pour parvenir à détruire les tentacules de l'hydre terroriste, vous aurez à intégrer trois valeurs : le patriotisme, le courage et le sacrifice ", a expliqué le parrain. Le général Guiguemdé a, par ailleurs, invité ses filleuls, en plus des compétentes militaires acquises, à mettre à profit leurs diplômes universitaires aux différentes sphères du développement de leurs pays.