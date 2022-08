Ile Maurice: "Saisie de drogue" à domicile - Akil Bissessur reste en cellule

La caution pour la remise en liberté d'Akil Bissessur n'a pas été accordée à l'avocat devant la Bail and Remand Court, ce dimanche 21 aout. Le magistrat a évoqué le fait que le risque qu'il interférerait avec des témoins si jamais il avait une caution.

"La police a mis en avant un fait important pour objecter a sa remise en liberté. Une interférence avec des témoins a été soulevée en cour pour dire qu'il y a une enquête en cour et que la police soupçonne un réseau de drogue sur lequel une enquête approfondie est en train d'avoir lieu. Pour cela, il faut donner le temps à la police d'agir", a expliqué le magistrat Prashant Bissoon.

Par ailleurs la motion pour la remise en liberté pour Doomila Moheeput a été renvoyée par son avocat Neelkhant Dulloo pour le lundi 22 août devant la cour de district de Rose-Hill.

Samedi, c'était devant la Bail and Remand Court qu'il avait comparu. Akil Bissessur fait face à une accusation provisoire de "drug dealing- possession of synthetic cannabinoids for the purpose of distribution" en vertu de la Dangerous Drugs Act. La police avait objecté à sa remise en liberté. Akil Bissessur donnera sa version des faits aux Casernes centrales ce matin avant sa comparution.

La compagne d'Akil Bissessur, Doomila Moheeputh, connue comme Sweety, a été arrêtée au même moment. Son avocat, Me Neelkanth Dulloo, assisté de Me Vimal Rajkoomar, a présenté une motion de remise en liberté samedi et a insisté qu'elle soit entendue dans les plus brefs délais. La magistrature a accepté et Doomila Moheeputh sera à nouveau devant la cour ce dimanche.

L'arrestation du couple à Palma, Quatre-Bornes est survenu suite à une descente de la nouvelle Striking Team dirigée par l'ASP Jagai. La police soupçonnait le couple d'être en possession de drogue synthétique. Lors de la perquisition, il a été rapporté que 53 grammes de drogue synthétique, emballés dans deux sachets en plastique, auraient été retrouvés chez le couple. Peu avant son arrestation, Me Akil Bissessur avait lancé un live sur sa page Facebook, démontrant l'arrivée des policiers, qui selon lui, auraient tenté d'entrer en force, sans un mandat.

Lors de sa comparution devant la BRC samedi, le membre du barreau a déploré le fait que la maison de sa compagne a été saccagée et qu'il a été agressé par les policiers. "Je maintiens haut et fort que de la drogue a été 'planted' chez ma compagne dans le but de me piéger" a maintenu Akil Bissessur. Le magistrat Prashant Bissoon, qui a pris note des doléances de l'avocat, a ordonné une enquête.