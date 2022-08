Ile Maurice: Il fait le buzz - Anjiv Ramdhany, le médecin qui confond Hippocrate et hypocrite...

Son nom : Anjiv Ramdhany. Ce secrétaire parlementaire privé (PPS) de la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) brille d'habitude par sa discrétion au Parlement... sauf quand il sort de sa coquille verbale pour nous offrir quelques mémorables lapsus.

Il a été la risée des internautes - mais aussi de certains de ses collègues parmi ses autres collègues - durant la semaine écoulée. Cela, après qu'il a pris la parole lors du congrès du MSM à Rivière-du- Rempart, dimanche dernier. Anjiv Ramdhany, médecin de profession, a voulu s'en prendre à Navin Ramgoolam mais a visiblement raté le coche après avoir confondu serment d'Hippocrate et "serment d'hypocrite"(sic) lors de son allocution... Les internautes n'y sont pas allés de main morte en soutenant que c'était peutêtre un lapsus révélateur d'un politicien, qui plus est issu du parti orange. D'autres diront ne pas comprendre comment un docteur a pu se planter de la sorte. "Zot bizin omwin prépar zot avan kozé... tou an live aster! Apré zot pa lé dimounn riy zot!"

Avant cela, Anjiv Ramdhany s'était aussi fait remarquer lors des travaux à l'Assemblée nationale avec son utilisation du mot "carrosable". Vidéo qui a depuis dimanche dernier signé son grand retour sur les réseaux sociaux. Sinon, celui qui possède un M.D. Physician et un mastère en General Surgery, selon le site officiel du gouvernement, n'est pas un inconnu, explique son entourage, dans le domaine médical. Il a exercé comme spécialiste en chirurgie générale dans le privé. Ce père de deux filles a notamment fait ses études secondaires au Friendship College, avant de rejoindre le Mahatma Gandhi Institute. Par la suite, ce fils d'un ancien policier a étudié la médecine en Ukraine et c'est en Chine qu'il fera sa spécialisation en chirurgie générale.

Dans sa circonscription, surtout dans le village de Goodlands, toutefois, selon les nombreux témoignages recueillis, il est assez bien apprécié. "Il est humble et est très présent sur le terrain. Bien plus que son colistier Avinash Teeluck, qui, lui, a disparu des radars. On le voit souvent. Ramdhany touzour éna enn sans rééli", assurent des habitants. D'autres expliquent qu'Anjiv Ramdhany reçoit même ses mandants une fois par semaine, pour entendre leurs doléances. "Il est à l'écoute... "

En attendant, les congrès se multiplient à travers le pays pour le camp orange et les discours - avec lapsus ou pas - aussi.