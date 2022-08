Ile Maurice: Hôtel Pakistan - Des Mauriciens ne digèrent pas les commentaires d'une vloggeuse

Il a suffi d'une mauvaise, très mauvaise note d'une vloggeuse étrangère pour que le sang des Mauriciens ne fasse qu'un tour. Nombreux sont ceux depuis qui défendent leur "lotel dité" préféré...

1/10. Telle est la note médiocre qu'a accordée la vloggeuse Fizah Tahir - d'origine pakistanaise mais habitant au Royaume-Uni - à l'hôtel Pakistan... C'était lors d'un récent séjour à Maurice, alors qu'elle notait la nourriture de rue chez nous. Il n'en fallait pas plus pour que des Mauriciens ne volent à la rescousse du célèbre "lotel dité", sis à Plaine-Verte.

Sur TikTok, dans ses "Fizah Stories", la vloggeuse teste les piments farcis, le pain cateless et avale une tasse de thé. Avant de poster ces commentaires que plusieurs n'ont pas digérés. "A bad chicken sandwich as dry as the Sahara desert, deep fried chilli with chicken and cheese inside, and the worst chai ever... " Tout en attribuant une note de 1 sur 10 à l'endroit. Si la vidéo a créé la polémique sur les réseaux sociaux, a-t-elle perturbé le fonctionnement quotidien de l'hôtel Pakistan ? Nous sommes allés voir.

Il est midi et demi en ce jeudi. À la rue Desforges, l'hôtel Pakistan grouille de monde, comme c'est le cas depuis 70 ans. Juste en face, les aires de stationnement sont déjà prises, il faut se garer plus loin. Un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est debout dehors pour fumer une cigarette, tenant à la main un sac en papier contenant des gâteaux frits, à en croire l'emballage. À l'intérieur, le comptoir à gauche affiche le menu végétarien et non-végétarien.

Un serveur nous salue poliment et nous invite à placer nos commandes. L'endroit est rempli comme un œuf, les choix sont tellement variés qu'on ne sait plus où donner de la tête. On peut néanmoins apercevoir parmi tous les mets le fameux cateless au poulet, celui à la viande, le piment farci qui est resté en travers de la gorge de Fizah Tahir et d'autres spécialités comme les croquettes.

L'espace est propre, ordonné, aéré. Tous les produits alimentaires sont dûment libellés et disposés pour la vente, alors que le va-et-vient des clients donne le tournis. Chaque table est remplie, de personnes, de nourriture, de fumantes tasses de thé. L'ambiance et joviale. Des serveurs virevoltent dans tous les sens, pour satisfaire les exigences et les appétits.

Les différents bruits, les parfums, les voix, des clients de tous âges, le propriétaire qui parle à chacun et passe les commandes, la porte du réfrigérateur qui s'ouvre et se ferme, les tasses qui s'entrechoquent, sont un régal pour le palais mais surtout pour les yeux. Un goût de folklore flatte les sens. Que pense le gérant des lieux de la polémique ? "On ne souhaite pas faire de commentaire là-dessus."

"Not Michelin Star nor Gordon Ramsay"

Si du côté de l'hôtel Pakistan on souhaite faire profil bas, des Mauriciens sont montés au créneau pour défendre leur "baz dité". Bien que les parodies et les vidéos de recettes de cuisine de Fizah Tahir attirent des milliers de followers sur YouTube et TikTok, d'aucuns se demandent si elle est suffisamment "qualifiée" pour s'ériger en critique culinaire. "Fizah stories rating is not Michelin star nor Gordon Ramsay. She is a vlogger who gives rating based on her own taste... Pakistan Hotel needs no rating. Seki koné koné", lance une internaute outrée. "A rating of 1/10! You should have done your homework before rating Pakistan Hotel. The food is not fine cuisine. It is just Mauritian folkloric cuisine", fait valoir un autre. Avis également partagé par les utilisateurs de TikTok. "Don't waste your time for rating our food. We love our food and it's unique (... ) Somebody ship her back."

En tout cas, comme souvent dans ce type de controverse, cela semble avoir uni les Mauriciens. "This comment section is the most beautiful form of patriotism", peut-on lire sur une page Facebook. "Lorsqu'une personne visite un pays, elle voit les choses 'brièvement'. Chaque individu a ses propres goûts. Parfois, la nourriture, aussi bonne soit-elle, ne convient pas aux papilles de quelqu'un. Mais il faut toujours prendre en compte la culture pour ne pas heurter les sensibilités", nous dira pour sa part Muhammad Umar, Pakistanais vivant à Maurice et enseignant de profession. D'autres internautes, en tout cas, ont condamné la virulence de certains commentaires à l'encontre de la vloggeuse. "N'a-t-elle pas le droit de donner son opinion ?" De toute façon, ne dit-on pas que les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas...

"It's really not a big deal, food is being critiqued world-wide all day, everyday - Mauritius isn't the first."

Contactée à ce propos, Fizah Tahir confie qu'en tant que journaliste, cinéaste, vidéaste et conteuse britannique qui a parcouru la planète en goûtant aux cuisines du monde et en les adaptant dans ses propres recettes, ses vidéos sont principalement destinées à un public britannique. "Si un Britannique visitait l'île Maurice et mangeait ce que j'ai mangé à l'hôtel Pakistan, il ressentirait probablement la même chose que moi à propos de la nourriture...

Des Mauriciens que je connais au Royaume-Uni m'ont dit que je devrais visiter et essayer la cuisine de rue à Maurice, et c'est ce que j'ai fait. Il y a des aliments que j'ai appréciés à Maurice, comme le briyani, qui était excellent, et le dholl puri, qui est comme un nuage duveteux dans votre bouche et qui fond merveilleusement... Ma série de vidéos s'appelle 'Rating Street Food in Mauritius' ; cela signifie que je vais trouver des choses que je n'aimerai pas. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une opinion et pourquoi faut-il fermer la porte à une perspective différente de la vôtre ?"

Réagissant aux commentaires sur les médias sociaux, la vloggeuse estime qu'il est exagéré d'avancer que ses critiques ont porté préjudice à la réputation d'un établissement bien connu. "Je ne publierai jamais de faux commentaires, car cela va à l'encontre de l'objectif de ma démarche. Ce qui est inquiétant en revanche, ce sont les quelques commentaires haineux et misogynes que j'ai reçus... En fait, j'ai trouvé le personnel de l'hôtel Pakistan amusant et sympathique. I solely rated the food and any eatery in any part of the world knows that there are people who will not like the food they serve - it's really not a big deal, food is being critised world-wide all day, everyday - Mauritius isn't the first."