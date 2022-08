Ile Maurice: Marriagesoulmate - Un peu d'amour dans ce monde de brutes...

Vous êtes timide. Il vous est difficile de trouver l'âme sœur en soirée. Vous ne sortez plus comme avant, avec le Covid qui a "kas nisa" pendant près de deux ans. Votre porte-monnaie en souffrance, lui-même assoiffé, ne vous permet plus d'inviter quelqu'un à "prendre un verre" comme au bon vieux temps... Ceci devrait vous intéresser.

Le site marriagesoulmate.com vous propose de faire des rencontres en ligne, principalement entre Mauriciens et quelques étrangers également. On vous "assiste" pendant tout le processus, confie le fondateur et directeur du site, Daniel Sansour. Selon ce dernier, la plateforme est ouverte à tous. Et cela depuis 12 ans maintenant. "Nous apportons une assistance 7 sur 7 complète à tous nos membres. Chaque semaine, nous avons au minimum un membre qui match avec un ou une partenaire." Quelques-uns ont même fini par se fiancer ou se marier par la suite, assure-t-il.

L'idée lui est venue un jour alors qu'il prenait un café avec un de ses amis, Ajmal. Ce dernier lui fait alors remarquer à quel point il est difficile de trouver chaussure à son pied, malgré des qualités et une situation stable. Daniel Sansour décide alors de prendre les choses en main et met sur pied le site. Grâce auquel Ajmal a fini par "matcher" avec une jeune femme prénommée Alia. "Avec le temps, ils se sont même mariés et ont eu des jumeaux."

Une belle histoire d'amour qu'il espère incitera d'autres Mauriciens à s'inscrire. D'ailleurs, il indique qu'il poste aussi les messages de ceux qui ont déjà essayé et qui ont aimé le concept, pour encourager les autres. Que dit-il aux sceptiques ? "La recherche de l'âme sœur n'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Il se peut que certains ne soient pas compatibles, si tel est le cas, ne vous découragez pas, continuez d'essayer, changez votre approche, exprimez-vous différemment, soyez vous-même, ne mentez jamais, vous trouverez sûrement la personne idéale."

Par ailleurs, depuis la pandémie, de plus en plus de personnes cherchent - et bien souvent trouvent - un partenaire à l'aide d'applications et de plateformes de rencontres. Selon le Digital Market Outlook de Statista, les services de rencontres en ligne devaient atteindre 370 millions d'utilisateurs actifs dans le monde à la fin de 2021. Et ce segment a généré environ 3 milliards de dollars de revenus au niveau mondial, grâce aux abonnements gratuits et payants.

Les États-Unis affichent le pourcentage le plus élevé de la population utilisant ces services de rencontres en ligne (environ 49 millions de personnes). Il s'agit également du pays dans lequel ce segment génère le plus de revenus, avec un volume de marché attendu de 674 millions de dollars en 2021.

Si les États-Unis sont donc clairement leader du marché dans ce domaine, Tinder, Meetic et compagnie sont également très populaires en Europe et notamment en France, où le taux de pénétration dépasse les 10 %. Bien que l'utilisation par rapport à la population soit plus faible en Inde et en Chine (à 2,7 % et 5,6 %, respectivement), la taille même de la population de ces pays se traduit par des revenus qui dépassent de loin ceux générés dans les pays européens.

N'empêche, la quête de l'amour peut parfois s'avérer risquée et il faut être sur ses gardes pour ne pas tomber sur des "arnacoeurs" et autres "Tinder Swindlers", préviennent des experts. Le tout, c'est d'être méfiant tout en essayant d'abaisser peu à peu les barrières une fois la confiance installée.