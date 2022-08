Madagascar: Les habitants de Majunga inquiets après un incendie dans l'entreprise Pechexport

À Madagascar, les flammes ont ravagé l'un des bâtiments de l'entreprise Pechexport à Majunga, dans le nord-ouest de l'île. Alors que les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de cet incendie qui s'est déclaré samedi matin, les habitants s'inquiètent de l'impact de l'arrêt de l'activité de cette entreprise de pêche, de collecte et d'exportation de produits de la mer dans cette ville et région côtière.

" C'est vraiment le cœur de l'activité qui a pris feu ", explique le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga. L'un des deux bâtiments de l'entreprise, située dans le quartier d'Ampasika, en plein centre de Majunga, a pris feu, réduisant en cendres documents administratifs et comptables, serveurs informatiques, chambres froides et laboratoire de validation des normes pour l'export. En face, le deuxième bâtiment, dans lequel se situent d'autres chambres froides et salles de tri, n'a pas été touché.

Société de renom, implantée depuis plus de 30 ans dans cette ville portuaire, Pechexport emploie quelque 460 personnes dans ses activités de pêche, de collecte et d'exportation de crabes, crevettes et poissons, notamment vers l'Europe et les États-Unis. " Elle fait partie des grandes entreprises de la région et crée de nombreux emplois indirects ", poursuit le gouverneur.

Un incendie qui bouleverse les habitants et suscite l'inquiétude de ces derniers quant aux conséquences socio-économiques. " C'est grave ce qui s'est passé. Cette société apporte beaucoup à l'économie de Majunga puisqu'elle achète les produits des pêcheurs locaux. Elle donne aussi du travail aux dockers ", témoigne Madame Lala, une habitante.

Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes de cet incendie. " L'huissier de la Jirama [la société publique de distribution d'électricité et d'eau, Ndlr] venu constater l'état des compteurs électriques a indiqué qu'ils étaient en bon état de fonctionnement ", fait savoir Mokhtar Salim Andriantomanga.