Algérie: Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais d'inscription en ligne

Alger — Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais d'inscription universitaire en ligne via la carte électronique Edahabia et ce, en prévision de la rentrée universitaire 2022-2023, indique dimanche Algérie Poste dans un communiqué.

"En prévision de la rentrée universitaire 2022-2023, Algérie Poste, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en place une plateforme destinée aux nouveaux bacheliers et accessible via l'URL https://progres.mesrs.dz/webetu/ ou via le site www.poste.dz", précise la même source.

Algérie Poste fait savoir, par ailleurs, que les étudiants ont également la possibilité de télécharger le formulaire de paiement des frais d'inscription certifié et ce, via la plateforme PROGRES pour effectuer, par la suite, le paiement au niveau des bureaux de poste.

"Cette initiative témoigne des efforts consentis par Algérie Poste et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de réussir ce partenariat qui a pour but d'offrir des solutions numériques facilitant le quotidien des citoyens", conclut le communiqué.