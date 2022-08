Tunisie: EST - Mercato - Le transfert de Medfai tombe à l'eau !

A moins d'un rebondissement de dernière minute, l'ailier gauche de Maritimo ne débarquera pas au Parc B. Selon des informations concordantes, le joueur a refusé de passer un test d'évaluation technique que Nabil Maâloul avait exigé.

Le seul transfert qui a capoté, cet été, c'est celui de Mohamed Medfai. L'ailier gauche du club portugais de Maritimo devait rejoindre l'EST. Sauf que Nabil Maâloul et la direction de l'EST ont exigé que le joueur passe un test d'évaluation technique, ce que l'intéressé a refusé. Une information confirmée par l'agent polonais de Medfai dans une déclaration accordée au site sportif "Studio Koora+". L'agent du joueur a affirmé à Studio Koora+ que Medfai a trouvé un accord oral avec un autre club après avoir refusé de passer le test d'évaluation avec l'EST. Cela dit, et à moins de rebondissement de dernière minute, Mohamed Medfai ne débarquera pas au Parc B. Un transfert qui tombe à l'eau !

Zineddine Sassi, "sang et or" pour quatre ans

L'information a été rendue officielle, hier matin. L'international tunisien U20, Zineddine Sassi, a signé un contrat de 4 ans au profit de l'EST. La signature du contrat a été faite il y quelques jours, mais n'a été rendue officielle qu'hier, car certains documents manquaient. Agé de 19 ans, Sassi occupe le poste de défenseur.

Une politique de recrutements axée sur les Tunisiens !

L'EST a adopté sa politique de recrutements pour le mercato estival en tenant compte des nouveaux règlements de la FTF qui ont restreint le nombre de joueurs étrangers à six, dont quatre sur le terrain. Ainsi, sur les huit joueurs recrutés, deux seulement sont étrangers : l'attaquant algérien Riadh Ben Ayed et l'ailier gauche jordanien Mohamed Abou Zrayeq.

Outre le dernier arrivé Zineddine Sassi, les cinq autres joueurs tunisiens recrutés cet été par l'EST sont Yassine Meriah, Houssem Dagdoug, Mohamed Ben Ali, Aziz Fellah et Mootez Zaddem. En adoptant sa politique de recrutements, axée essentiellement sur les joueurs tunisiens, la direction de l'EST a misé sur les joueurs d'expérience, Yassine Meriah notamment, mais a fait également confiance à deux jeunes talents : Aziz Fellah et Zineddine Sassi.

Le remue-ménage se poursuit

A moins qu'on ajoute un joueur ou deux, l'EST devra se contenter pour le mercato estival des recrutements effectués jusque-là. En ce sens, le transfert de Zineddine Sassi devra clôturer le mercato estival à moins que Medfai ou un autre joueur débarque également.

Côté départs, rappelons que 11 joueurs ont déjà quitté le Parc B. Farouk Ben Mustapha, Fadi Ben Choug, Mohamed Amine Meskini, Kingsley Eduwo, Elyès Chetti, Ablelkader Badrane, Percious Boah et Anayo Iwuala (cédé sous forme de prêt au CR Belouizdad pour libérer une place d'étranger) ont officiellement quitté le club. Quant à Alaa Marzouki, il n'a pas encore résilié son contrat. Il est toujours à la recherche d'un preneur. Pour rappel, Khalil Chammam et Sameh Derbali ont raccroché les crampons.

Mais le staff technique ne compte pas s'arrêter à ces 11 départs. Le remue-ménage se poursuivra. Ils sont 40 joueurs à s'entraîner au Parc Hassen-Belkhodja. Six jeunes, voire un peu plus, devront quitter les seniors à l'issue du stage de Djerba.

Deux matches amicaux à Djerba

Le staff technique a programmé deux matches amicaux durant le rassemblement de Djerba qui débute ce mardi et qui se poursuivra jusqu'au 2 septembre. Les deux sparring-partners de l'EST, durant le rassemblement de Djerba, seront l'Union Sportive de Ben Guerdane et l'Union Sportive de Tataouine.