Tunisie: L'Apii co-organise un événement parallèle officiel de la TICAD 8 - L'innovation à l'honneur

L'événement "Tunisia Ticad Innovation", qui se tiendra, les 1er et 2 septembre à Tunis, en marge de la Ticad 8, constitue une véritable opportunité pour mettre en avant l'écosystème tunisien des start-up et de l'innovation, mais aussi les atouts du site Tunisie dans le secteur automobile.

C'est dans le cadre des événements parallèles officiels qui se tiendront en marge de la Ticad 8, du 19 août au 2 septembre, que le "Tunisia Ticad Innovation" aura lieu à Tunis. Il s'agit d'un événement phare organisé par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, qui vise à braquer les projecteurs sur la Tunisie en tant que "carrefour de l'innovation et des affaires en Afrique". L'événement s'étalera sur deux jours (les 1er et 2 septembre) et sera rythmé par plusieurs activités, conférences et ateliers économiques et scientifiques.

Il sera marqué par l'inauguration du Salon international de l'invention, la recherche et l'innovation "Ticad Expo". D'envergure internationale, le salon "Ticad Expo" verra la participation des entreprises du secteur des composants automobiles et aéronautiques; des acteurs de l'écosystème national et international d'appui à l'innovation, mais aussi des meilleures start-up technologiques qui ont confirmé leur percée dans divers domaines, notamment le digital, la santé, les énergies renouvelables, l'économie verte, l'environnement, le changement climatique, le "Health tech", l'économie sociale...

Les meilleures inventions, innovations et recherches participant à la sélection finale de la 3e édition du Concours national de l'invention et du 1er Championnat international de l'invention et de la recherche scientifique, y seront également présentées. Des cérémonies de remise des prix respectivement, du concours national de l'invention Tunisie 2022, du championnat international de l'invention et de la recherche scientifique et du Hackathon sur l'intelligence artificielle (IA Hack Tunisia) seront également organisées.

L'objectif est de mettre en valeur les compétences tunisiennes dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

Automotive Hack Africa

Quant à l'espace des conférences et success stories, il sera dédié aux conférences et ateliers économiques pour débattre de trois principales thématiques, à savoir l'investissement dans le savoir et l'innovation pour une nouvelle Afrique, le positionnement de la Tunisie en tant que partenaire stratégique en Afrique dans le secteur automobile et le financement participatif des start-up et de l'innovation. L'événement, "Tunisia Ticad Innovation", sera, par ailleurs, émaillé de rencontres B2B, B2R et de pitching. Point culminant de cet événement parallèle : un Hackathon (Automotive Hack Africa) sur le financement participatif des start-up et de l'innovation en Afrique, dont la remise des prix aura lieu, le 2 septembre, lors de la cérémonie de clôture.

L'événement est aussi disponible en ligne à travers les liens suivant :

-Ticad Innovation : https://inscription.ticadinnovation.com/#/auth/congress/488/register

-Ticad Hackathon : https://organizer.eventizer.io/#/auth/congress/489/register