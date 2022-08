Tunisie: Clôture du festival international de Hammamet - Sur une belle note tunisienne

La 56e édition du Festival international de Hammamet s'achève sur une note tunisienne célébrée par Adnen Chaouachi, qui s'est emparé de la scène du théâtre de plein air de Hammamet, aux côtés d'un florilège de musiciens, citons Abderrahmen Ayadi, Chedli Hajji, Emna Dammak et Imen Mohamed.

Sur presque deux heures de temps et dans l'enceinte d'un théâtre comble, Adnen Chaouachi assure le concert de bout en bout. Le FIH programme une soirée de clôture menée par cet artiste : un rendez-vous musical à la hauteur de sa carrière prolifique, de son répertoire connu et des attentes de son public. Une performance enrichie par la touche de la troupe " d'El Watan el Arabi lel Mousika " et de ces valeurs sûres de la scène tunisienne : la collaboration musicale de ces derniers était fructueuse pour un public connaisseur.

" Hammamet chante Adnen " porte bien son nom : la soirée met en valeur les chansons les plus célèbres d'Adnen Chaouachi : plus de 16 morceaux ont été présentés par des musiciens et chanteurs qui se sont produits en solo ou en duo au fil de la soirée. "Ahkili Aliha", " Ya Ward Mfattah ", " Ya Omm Layoun Essoud ", ou encore "Ellila" ont été chantés. " Abki ya Ain " signée Chaouachi et Hajji a également été chantées, parmi d'autres...

Adnen Chaouachi souligne le travail minutieux effectué en amont du spectacle : la liste des morceaux présentés a été établie longuement, selon l'artiste. " Il s'agit d'un travail précis et élaboré mené en groupe et qui a porté ses fruits lors de cette soirée", déclare-t-il lors du point de presse. Le maestro Abderrahmen Ayadi salue la collaboration des voix féminines Emna Dammak et Imen Mohamed et souligne l'inspiration puisée dans ce cadre unique qu'est le théâtre de Hammamet. " Nous devions nous soumettre à un temps de prestation limité. C'est là tout le défi relevé ! ". Imen Mohamed et Emna Dammak ont exprimé leur satisfaction des suites de leur participation à ce concert de clôture de la 56e édition du festival international de Hammamet aux côtés de Adnen Chaouachi.