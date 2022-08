Cote d'Ivoire: Presse spécialisée - Un magazine vient œuvrer au rayonnement du secteur immobilier

Mieux informer sur l'immobilier en Côte d'Ivoire ! C'est l'objectif de " Immobilier Magazine ", qui revient sur le marché de la presse après deux années d'interruption.

Seul périodique, entièrement dédié au secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, " Immobilier Magazine " fait son retour, en septembre prochain. L'information a été donnée aux hommes de médias, le 13 août dernier, par la promotrice, Mme Edwige Phellipot, au siège de " Kim & Co édition ", société éditrice du magazine à la Riviera Bonoumin à Cocody-Abidjan. " C'est un retour en force que fait " Immobilier Magazine ". Les lecteurs auront droit à un contenu plus riche, plus attrayant, avec des idées novatrices ". a rapporté la promotrice, tout en précisant que l'idée de la création d'un journal entièrement dédié à l'immobilier lui est venue, lorsqu'elle s'était aperçue d'un manque criard d'information sur un secteur d'activité qui prospère en Côte d'Ivoire, mais où, hélas, " des arnaqueurs font de très nombreuses victimes parmi les honnêtes citoyens désireux de devenir propriétaires immobilier ".

Mme Phellipot, fait donc le pari, à travers " Immobilier Magazine ", d'œuvrer au rayonnement et à une meilleure connaissance du secteur de l'immobilier.

C'est un mensuel d'une soixantaine de pages où le lecteur trouvera des informations précises sur les différentes formalités pour l'acquisition d'un bien immobilier ou foncier. Y figureront également les agences et structures de l'immobilier agréées par l'Etat. Des acteurs du secteur et les professionnels tels que les notaires, géomètres, architectes, experts immobiliers, banques auront voix au chapitre. Gratuit, le journal sera disponible dans les grandes surfaces, les hôtels et restaurants, les aéroports et autres lieux publics.