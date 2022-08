Cote d'Ivoire: N'Douci - Calme précaire dans la ville

L'heure est à l'accalmie. Après les affrontements entre les jeunes de différentes factions et qui ont fait un mort la semaine passée, le calme est de retour dans la ville de N'Douci. Un calme certes précaire, selon l'expression utilisée par un habitant de la commune joint au téléphone, mais qui a le mérite de faire régner un semblant d'ordre. Et cela, grâce à la présence massive des forces de l'ordre dans la ville. " Le couvre-feu est à nouveau en vigueur de 19 h à 6h du matin ", nous a confié notre source, indiquant que les activités ont repris et les commerces ont rouvert.

La ville de N'Douci (sud de la Côte d'Ivoire), faut-il le rappeler, est en proie à des affrontements communautaires depuis le début du mois d'août. Notamment entre les jeunes Malinké (allogènes) et Abbey (autochtones). Les premiers affrontements du 1er août 2022 ont fait 3 morts. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août, les violences ont resurgi, faisant cette fois-ci un mort et des blessés par balle et à l'arme blanche. Des maisons ont été incendiées et des magasins pillés également.

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré qui est arrivé sur les lieux le samedi 13 août, a appelé au calme et à la création d'un comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale.

S'adressant aux leaders de jeunesse et à la chefferie traditionnelle (autochtones et les chefs de communautés), le général Apalo a indiqué que ledit comité, dont les contours seront déterminés avec les autorités préfectorales, devra comprendre tous les leaders communautaires et de jeunesse de N'douci.

Ce comité, selon lui, devra être un point de contact et de rencontres permanentes entre les différentes communautés. À terme, il va favoriser la communication et l'échange d'informations en temps réel, tout en suivant et en évaluant le niveau de paix et de la cohésion sociale.

" Le faisant, vous freinez les rumeurs et vous recréez la confiance entre vous ", a-t-il ajouté, soulignant que les leaders communautaires ont une grande part à jouer dans le renfoncement de la cohésion. Il les a invités à collaborer avec les forces de l'ordre en fournissant toute information susceptible de devenir un renseignement à exploiter.