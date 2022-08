Maroc: Les enjeux du secteur du tourisme en débat à Dakhla

Les enjeux du secteur du tourisme et les moyens de promouvoir et pérenniser la dynamique touristique dans la région Dakhla-Oued Eddahab ont été au centre d'une réunion organisée, jeudi, à Dakhla.

Lors d'une réunion présidée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, avec les professionnels du secteur touristique, l'accent a été mis sur le renforcement des liaisons aériennes, l'amélioration de l'attractivité du produit touristique, la promotion de l'animation culturelle et le renforcement du dispositif de gardiennage dans les différentes unités hôtelières, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, M. Benomar a mis en exergue les défis à relever pour promouvoir l'activité touristique dans la région, soulignant la nécessité de développer la connectivité aérienne, avec l'introduction d'autres compagnies aériennes et d'attirer davantage de touristes en provenance des différents pays européens.

Après avoir souligné que la région regorge d'infrastructures d'envergure et d'énormes potentialités naturelles et touristiques, lui permettant de s'ériger en destination touristique de premier plan, il a jugé nécessaire de développer une offre touristique performante et durable, plaidant pour fédérer les efforts de tous les intervenants et professionnels du secteur pour renforcer et pérenniser cette dynamique touristique au niveau de la région.

Par ailleurs, il a appelé l'ensemble des intervenants y compris les hôteliers, restaurateurs, transporteurs et guides à se mobiliser activement pour être en mesure d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions.

Dans ce cadre, M. Benomar a plaidé pour la mise en place de panneaux signalétiques pour interdire la baignade, pour des raisons de sécurité ou de respect de la biodiversité, appelant à instaurer la sécurité nécessaire autour des établissements touristiques pour éviter tous éventuels incidents.

Lors de cette rencontre, les professionnels du secteur ont souligné la nécessité de s'ouvrir sur d'autres compagnies aériennes et de développer d'autres dessertes aériennes vers Dakhla, réputée pour son potentiel touristique énorme.

Partant du fait que la capacité hôtelière va augmenter significativement lors des prochaines années, ils ont souligné la nécessité de réfléchir sur une nouvelle approche en matière de promotion du secteur touristique à l'échelle nationale et internationale.

Après avoir passé en revue les difficultés et les contraintes entravant le développement du produit touristique dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, ils ont relevé l'impératif d'améliorer son attractivité, de mettre en place un produit touristique intégré et complémentaire et de promouvoir l'animation touristique, mettant en avant l'importance du tourisme culturel (sites archéologiques, coutumes et gastronomie), qui offre à la région des potentialités de développement importantes.

Cette rencontre a été marquée par la présence notamment du président du Conseil régional, Yanja El Khattat, des élus, de directeurs d'établissements hôteliers et d'opérateurs touristiques.