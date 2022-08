Congo-Kinshasa: Combats FARDC - M23 - Activités de l'ICCN paralysées dans le parc des Virunga

Plusieurs projets de développement mis en œuvre par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) en faveur de la population se retrouvent paralysés à la suite des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Il s'agit de notamment de projets environnementaux, énergétiques, touristiques et agricoles. L'ICCN a demandé samedi 20 aout la sécurisation de ces installations et de son personnel afin de lui permettre de poursuivre sa mission.

En plus de sa mission de conservation de l'environnement dans le parc national des Virunga, l'ICCN est un acteur majeur de développement local. Bienvenu Bwende, son chargé de communication, cite entre autres le tourisme et la production et distribution de l'énergie électrique.

Avec ses centrales de Matebe, Mutwanga et Luviro, qui sont actuellement opérationnelles, ainsi que la centrale de Rwanguba, qui est en construction, le parc national des Virunga est également impliqué dans l'agriculture durable et la pêche, dans l'accompagnement des entrepreneurs.

Bienvenu Bwende ajoute cependant que les affrontements depuis novembre 2021 dans une grande partie du parc notamment dans le secteur Mineko rendent difficile la continuité de ces projets. Il cite notamment la destruction de ses installations enregistrée récemment à Rwanguba :

" Nous avons publié un communiqué faisant état de deux bombes qui sont tombées sur le site du chantier de la centrale de Rwanguba. Ce qui nous a obligé à évacuer le personnel pour la énième fois. L'ICCN n'est pas partie au conflit et demande donc la sécurisation de ses installations ainsi que celle de son personnel afin de poursuivre sa mission. "

Ces affrontements ont un impact considérable sur le parc national des Virunga mais aussi sur le tissu socio-économique de la région.

Bienvenu Bwende déplore un manque à gagner réel, le ralentissement des activités économiques sans s'oublier l'impact environnemental causé par ses affrontements.