Maroc: INDH-Khouribga - Lancement d'un concours d'idées de projets générateurs de revenu

Khouribga — Le comité provincial de développement humain (CPDH) de Khouribga a lancé un concours d'idées de projets dans le cadre du programme III de l'INDH relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes (axe amélioration du revenu).

Ce concours d'idées est destiné aux organisations et acteurs locaux oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire notamment les jeunes porteurs d'idées de projets innovants, les coopératives, les groupements d'intérêt économique (GIE), les sociétés de personnes, les petites entreprises et les TPE.

Cette initiative a pour objectif de développer les activités économiques et la valorisation des chaines de production et de valeurs locales porteuses à travers l'accompagnement technique et financier des candidats.

Ce concours est ouvert aux jeunes porteurs d'idées de projets âgés entre 18 et 35 ans et aux coopératives conformes à la loi 112-12 et dont plus de 30% des adhérents sont des femmes et des jeunes. Il cible également les GIE des jeunes, les TPE et les petites entreprises constituées depuis moins d'un an ainsi que les personnes ayant le statut d'auto-entrepreneur depuis moins d'un an.

Les porteurs de projets sélectionnés vont bénéficier d'un soutien technique dans le domaine de développement des capacités de production ainsi que d'un appui financier à hauteur de 60% du coût total du projet plafonné à 300.000 dirhams pour les coopératives et à 100.000 dirhams pour les porteurs de projets, sachant que la priorité sera accordée aux projets faisant partie des chaînes de valeurs prometteuses de la province à savoir l'agriculture, l'artisanat et l'environnement.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard le 31 août courant à 16 heures au bureau d'ordre de la préfecture de la province de Khouribga.