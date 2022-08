Maroc: Le discours royal, porteur de messages forts pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume et valoriser les acquis (Abdelkrim Zerktouni)

Casablanca — Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est porteur de messages forts pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume et valoriser les acquis engrangés par notre pays, a indiqué Abdelkrim Zerktouni, président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche.

Dans une déclaration à la MAP, M. Zerktouni relève que ces acquis sans précédent sont illustrés par le soutien international grandissant à l'Initiative d'autonomie, comme solution réaliste et viable au différend artificiel autour du Sahara marocain, insistant que ces acquis "constituent l'aboutissement d'un effort national sous la conduite de SM le Roi pour consolider la souveraineté du Maroc et soutenir son intégrité territoriale".

Le discours royal se veut un message clair que l'initiative d'autonomie est la "seule et unique solution" pour parvenir à un dénouement à ce conflit factice, souligne-t-il, notant que le Souverain a tenu à confirmer ce fait avec toute la rigueur nécessaire et la clarté requise, pour continuer à défendre inlassablement la première cause nationale.

D'autre part, M. Zerktouni a fait observer que le discours royal a réaffirmé l'intérêt particulier accordé par l'Etat à tous les Marocains dans les quatre coins du monde, tout en soulignant la place des juifs marocains dans le tissu sociétal national.

Et d'ajouter que le discours royal reflète une vision perspicace en ce qui concerne le traitement des questions qui préoccupent actuellement les Marocains et vient ouvrir de larges perspectives pour répondre à leurs attentes et aspirations.