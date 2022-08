Sénégal: Premier League - Une boulette d'Edouard Mendy coûte cher à Chelsea contre Leeds

Une boulette d'Edouard Mendy a permis à Leeds United de mener au stade Elland Road ce dimanche soir lors de leur troisième match de la saison en Premier League anglaise.

Les hommes de Thomas Tuchel sont en difficulté, et leur gardien l'est encore plus après avoir été à l'origine de l'ouverture du score. Mendy a reçu une passe venant de sa défense et s'est fait chiper le ballon.

Dans l'action, l'international sénégalais de 29 ans a voulu faire passer le ballon entre les jambes de Brenden Aaronson. Ce dernier n'a pas mordu à l'hameçon et en a profité pour marquer dans le camp vide à la 33e minute.

Quatre minutes plus tard, Mendy a encaissé un second but sur coup-franc, quand Jack Harrison a trouvé la tête de Rodrigo dans sa surface de réparation. L'après-midi s'annonce longue pour le gardien de but des Lions de la Téranga et son coéquipier en sélection Kalidou Koulibaly qui a pris un carton jaune en début de cette première mi-temps.

La boulette d'Edouard Mendy qui vient offrir l'ouverture du score pour Leeds.