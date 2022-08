Soudan: Le Cabinet déclare l'état d'alerte pour fournir de l'aide aux personnes affectées par les inondations

Khartoum — Le Conseil des Ministres a déclaré, lors de sa réunion d'aujourd'hui, l'état d'alerte et d'urgence concernant les inondations catastrophiques qui ont affecté six États, à savoir le fleuve du Nil, Gezira, le Nil Blanc, l'Ouest Kordofan, le Sud Darfour et Kassala.

Le Conseil a souligné l'importance de la mobilisation des efforts officiels et populaires pour attirer le soutien humanitaire interne et externe des organes officiels et populaires pour fournir une main tendue et une assistance aux personnes affectées par la situation dans les États.

La réunion du cabinet a ordonné au Conseil National de la Défense Civile d'assumer son rôle en coordination avec le comité d'urgence du Conseil de la Souveraineté à travers ses branches dans les États, le budget alloué, le soutien venant de l'intérieur et de l'extérieur et les organisations humanitaires.

Le Ministre par intérim des Affaires du Cabinet, Osman Hussein Osman, a affirmé l'ouverture d'un compte en devises locales et étrangères pour attirer le soutien et se tenir au côté de ceux qui sont affectés dans les États par les pluies torrentielles et les inondations.

Osman a dit : lors de la réunion du cabinet aujourd'hui, "nous annonçons la mobilisation de l'effort populaire et officiel pour aider les personnes affectées et renforcer les systèmes d'alerte précoce et de suivi afin d'éviter les dommages potentiels, expliquant que les pluies ont causé de sévères dommages aux citoyens, ainsi que dans le domaine de la santé et l'éducation, et l'effondrement des écoles et des institutions, ce qui nécessite une intervention urgente.

Pour sa part, le Ministre par intérim de l'Intérieur, Lieutenant-Général Annan, a affirmé que les pertes étaient limitées à six États, notamment le Fleuve du Nil, Gezira, le Nil blanc, l'Ouest Kordofan et Kassala, enedisant : "nous avons distribué tous nos approvisionnements et l'aide humanitaire, et les convois se rendront à ces États dans les prochains jours."

Il a passé en revue l'ampleur des dégâts dans les États, notamment l'effondrement des maisons et le nombre de morts et de blessés.