Madagascar: Japon-Madagascar - À l'heure du partage d'expériences

Le succès économique du Japon a toujours fasciné les Malgaches. Pour preuve, les conférences organisées dernièrement pour partager les expériences nippones en matière de développement ont captivé le public.

Il ne s'agit pas d'apprendre des expériences extérieures, mais de puiser dans la sagesse de la population ". Tels ont été les mots du Dr Motoki Takahashi au cours de la séance de JICA Chair qui a programmé une série de conférences consacrées au partage d'expériences avec les leaders et surtout futurs leaders issus des pays partenaires du Japon, dans le cadre de la tenue prochaine de la TICAD 8.

Le 17 août, à l'Université d'Antananarivo, puis à l'hôtel Colbert Antaninarenina, le Dr Takahashi a donné des éclairages sur la culture japonaise en matière de développement et a partagé ses réflexions avec les participants. Professeur de l'École supérieure d'études asiatiques et africaines de l'Université de Kyoto et Professeur émérite de l'Université de Kobe, l'intervenant a, au cours de sa carrière, pu approfondir les enjeux économiques, mais aussi socio-politiques, du développement en Afrique subsaharienne.

Il a aussi été rappelé lors des échanges que l'Université de Kyoto développe un partenariat avec l'Université d'Antananarivo, ce qui a fourni au conférencier " une bonne connaissance du contexte de Madagascar ". Au vu de cela, son intervention a été axée sur le thème : " l'expérience de développement du Japon et l'importance des connaissances indigènes ". Les principaux objectifs de cette conférence étant de partager les essais et échecs du Japon dans son processus de développement, afin de permettre à Madagascar d'en tirer des leçons en se projetant vers l'avenir.

En effet, bien que dans les premières heures de la modernisation du Japon, l'avancée technologique et scientifique des Occidentaux a fasciné les dirigeants nippons, ces derniers ont continué à accorder une considération de premier plan aux connaissances détenues par les indigènes. Le Dr Takahashi a ainsi attiré l'attention sur les points susceptibles d'être mis en avant de l'expérience du Japon en matière de développement en tenant compte des apports de ceux qui ont posé les jalons du Japon d'aujourd'hui.

Au cours de la séance qui a clôturé les trois éditions prévues pour cette année, les échanges ont été qualifiés de particulièrement enrichissants, permettant à chacun d'explorer les différents questionnements sur le développement de Madagascar.

Plusieurs thématiques à traiter

Mais une autre session extraordinaire se tiendra en marge de la TICAD 8 ce 26 août, et se déroulera sous forme d'atelier, animé par le Dr Kaysahima Nobuko, Conseiller Senior de la JICA en paix et développement, concernant le développement de l'éducation durant la modernisation du Japon.

À noter que la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ou TICAD se tiendra les 27 et 28 août à Tunis, en Tunisie. Pour sa part, Madagascar a officialisé sa participation à l'événement lors du dernier Conseil des ministres. Et selon l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), outre les conférences déjà tenues, plusieurs événements avant et en marge de ce rendez-vous sont programmés pour se pencher sur des thématiques clés comme l'agriculture, le changement climatique, l'éducation, l'intégration régionale ou encore l'économie de la santé.

Selon toujours la JICA, les événements prévus se dérouler en marge de la TICAD 8 se tiendront essentiellement ligne. Les premières rencontres démarreront dès le 22 août et verront l'intervention de plusieurs personnalités de premier plan qui parleront de l'Afrique face à une crise complexe, les défis alimentaires et énergétiques, les problèmes économiques causés par la pandémie de la Covid-19 et les effets du changement climatique.

" Dans ces circonstances, la JICA coopère avec les pays africains pour renforcer la résilience du continent afin de " Reconstruire en mieux " (Build Back Better) après ces crises. Le soutien de la JICA au développement de l'Afrique se caractérise par trois concepts, à savoir se recentrer sur les individus, appropriation par l'Afrique et utilisation de l'expérience japonaise ", a indiqué l'agence japonaise.

Selon le Dr Akihiko Tanaka, président de la JICA, " le moment est venu pour nous, en tant que communauté internationale, de nous unir pour aider l'Afrique à mieux se reconstruire suite à de multiples crises e t à progresser vers la réalisation des ODD. À la JICA, nous sommes fermement engagés à soutenir l'Afrique dans sa reconstruction vers un continent résilient, inclusif et prospère ".

Des dirigeants et des experts d'Afrique, des organisations internationales ainsi que du Japon prendront la parole lors de ces événements dits parallèles pour discuter des challenges que l'Afrique doit relever. La JICA considère ces séances d'échanges comme une occasion importante pour explorer l'orientation future de ses activités.