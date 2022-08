Madagascar: Artiste - Vayah vise l'international

Elle a de la chance, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle vient de débuter sa carrière, son premier single est en featuring avec un chanteur international. Le rêve de tous les artistes du pays. Elle sera cette chanteuse qui donnera de l'espoir aux jeunes malgaches, parce que pour elle la vie n'est pas forcément rose.

Dès son début de carrière alors qu'elle a juste 18 ans, Vayah envisage déjà ce qu'elle sera dans trois ans, une femme sereine sur scène avec des fidèles et des inconditionnels les mains en l'air admirant ses propos encourangeants. Ce n'est pas l'ambition qui manque à cette jeune femme. D'ailleurs, elle est bien encadrée, car derrière elle deux grands monsieurs, son frère, un homme très connu dans le monde musical diégolais, Alpha Dine et le chanteur guyannais qui n'est plus à présenter Ray Neiman. La chance est entre les mains de Vayah.

Sûrement, elle ne la lâchera pas. La rencontre. Neïman a connu Vayah grâce à Alpha Dine. Ce dernier, organisateur événementiel dans la région, parle de sa sœur à l'artiste à chaque fois que celui-ci vient à Diégo. Mais l'occasion ne s'est toujours pas présentée pour que le Gyannais rencontre la future chanteuse. Après avoir été invité au festival Somarôho, l'interprète de The King et la petite sœur de Dine se sont enfin connues. " Elle a une belle voix, directement j'ai envisagé un duo. Sans perdre de temps, nous sommes allés au studio pour enregistrer ".

En effet, Madagascar je kiffe, tel est l'intitulé du titre. Une sonorité où Neïman parle en malgache. La beauté de la Grande île ayant une ambiance assez particulière y est soulevée. D'après Neïman, sa collaboration avec Vayah ne s'arrêtera pas là ! " Nous allons encore produire deux ou trois morceaux ensemble " a-t-il certifié.

Pas de chanson d'amour, en tout cas... pour l'instant. La jeune Vayah essaie de se démarquer. Le morceau " Baby love" n'est pas sa tasse de thé. " Peut-être que je suis trop jeune pour prêcher l'amour. Ce qui m'inspire c'est le quotidien, certes, l'amour fait partie du quotidien, mais je veux parler des jeunes en chômage, de la société qui m'entoure, la pauvreté de mon pays ". Par ailleurs, la jeune artiste a une voix qui correspond à cet engagement. Une voix déterminée... selon son encadreur et manager, " elle a une valeur sûre. J'ai confiance en Vayah "...

La plupart des artistes malgaches, quand ils commencent à sortir du lot, planent et n'ont pas envie de redescendre sur terre. Ensuite, après quelques mois, ils ne sont plus à la mode. Un phénomène que Vayah et son manager évitent ! " Nous allons beaucoup travailler pour garder la ligne. Vayah restera humble, elle sera naturelle ". L'artiste s'est déjà préparée. Concernant la concurrence qui fait rage à Madagascar en général et la région DIANA en particulier, les chanteurs poussent comme des champignons. C'est à la nouvelle venue de tirer son épingle du jeu. Vayah a la jeunesse devant elle, elle peut s'améliorer et acquérir des expériences.