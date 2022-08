Madagascar: Préavis de grève à l'ASECNA - Risque de perturbation des vols cette semaine

Les contrôleurs aériens malgaches qui sont parmi les moins payés en Afrique souhaitent un appui du ministre des Transports pour plaider leur cause.

S'attend-t-on à des perturbations des vols cette semaine ? La question se pose avec la possibilité d'une grève des contrôleurs aériens prévue cette semaine.

Conforté

On rappelle en effet que le 25 juillet 2022, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Asecna (Usycaa) a publié un préavis de grève pour la période du 25 au 27 août prochain. Un préavis conforté par le Collectif des Contrôleurs de l'ASECNA Madagascar qui annonce que " ce mouvement de grève rejoint un mouvement programmé par 10 autres centres ASECNA qui ont eux aussi déposé un préavis durant lequel les contrôleurs aériens cesseront toute fourniture de service ATS ". Comme son nom l'indique, l'ATS ou Air Trafic Service est le service de trafic aérien assuré par l'ASECNA et sans lesquels les vols ne sont pas possibles. Un service minimum sera cependant mis en place pour assurer les vols de chefs d'Etat et de gouvernement, des militaires, d'évacuation sanitaire ainsi que des vols à caractère humanitaire et ceux des participants aux recherches et sauvetage.

Légitime

On rappelle que l'Usycaa a formulé ce préavis de grève à partir de 19 revendications dont entre autres la reprise des vols en cockpit, le retour de la semaine Atc, la revalorisation des heures de minuit, la reprise des échanges contrôleurs, la réforme du plan carrière des contrôleurs de l'Asecna. Pour les agents de l'ASECNA à Madagascar, la revendication est d'autant plus légitime quand on sait qu'ils sont les moins payés parmi le personnel de l'Agence en Afrique. Sur ce point d'ailleurs, ils souhaitent un appui du ministre des Transports Roland Ranjatoelina pour plaider leur cause. On rappelle que ce dernier a déjà fait savoir qu'une discussion est toujours possible. Bref, sauf revirement de dernière minute, le ciel aérien africain malgache risque d'être privé d'avion durant ces journées. Avec ce que cela suppose d'effets néfastes sur le secteur du tourisme qui est actuellement en pleine relance.