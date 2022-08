Gabon: Fin de la 3è édition des cours de vacances "L'avenir pour tous"

Tout est bien qui finit bien. Les cours de vacances "L'avenir pour tous" organisés à Bakoumba ont pris fin ce vendredi 19 août 2022. Les 360 apprenants du primaire et 140 collégiens ont eu droit aux kits scolaires. L'école catholique Saint Michel a été le théâtre de cet événement qui a vu la présence des autorités parmi lesquelles, le Préfet Alain Maissa Mouyouma, du Maire de la commune.

Les élèves du primaire et ceux du secondaire du département de Lékoko peuvent pousser un ouf de soulagement pour quelques semaines avant la reprise des cours. Les cours de vacances baptisés "L'avenir pour tous" viennent de prendre fin. Ue réussite et une satisfaction que ne cache pas le Coordonnateur général des cours de vacances, Kevin Matondi. Il a d'ailleurs profité de la tribune qui lui est offerte pour remercier l'ensemble de son équipe pour le sérieux et le dynamisme dont ils ont fait montre tout au long de la période des enseignements.

C'est un Kevin Matondi heureux et fier. Les effort des encadreurs, pour lui ont porté des fruits attendus. "Je suis heureux et fier des résultats obtenus cette année. 64% au primaire et 74,99% au secondaire sont la preuve que les objectifs ont été largement atteints", a t-il indiqué avant de rassurer aux parents venus nombreux que leurs enfants sont déjà outillés à affronter l'année académique 2022-2023.

A la suite du Coordonnateur général des cours de vacances, Sébastien Makita, le chef de base pédagogique du département de Lékoko s'est également félicité de l'encadrement de cette année. Non sans rappeler aux uns et aux autres, que les résultats aux examens et concours de cette année scolaires ont été en deçà des attentes des parents d'élèves.

"Il n'est un secret pour personne, cette année a été moins prolifique pour nos jeunes apprenants. Sur l'ensemble, nous avons eu du mal à atteindre les 50% au CEP et au BEPC. J'ose espérer que ces cours de soutien que j'ai eu l'occasion de superviser, auront un impact considérable sur la prochaine année académique" fait-il savoir tout en soutenant les propos de Kevin Matondi .

L'édile de la Commune de Bakoumba, le Dr. Jonas Limété, s'est lui aussi, félicité du dynamisme des chargés de cours et de la qualité des enseignements reçus par les enfants. C'est le cas de Aubin LOBO, le Secrétaire départemental du parti démocratique gabonais (PDG), qui lui également se réjouit du bon déroulé des cours.

Il a rappelé les objectifs visés par l'exécutif local du PDG en initiant cette 3è édition des cours de vacances "l'avenir pour tous". Il a indiqué que "Les cours de vacances que nous organisons chaque année depuis 3 ans sont parrainés par le Président de notre formation politique, le Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba. Ils visent à combler les lacunes de nos jeunes apprenants et de les mettre dans les meilleures dispositions pour mieux amorcer la prochaine année scolaire".

Juste Rock Atana N'Daly, le membre du Comité central du Parti démocratique gabonais et par ailleurs, promoteur de ces cours de vacances a dit toute sa volonté d'accompagner les élèves de Bakoumba et ses environs. "Je ne ménagerais aucun effort pour apporter à nos enfants le soutien dont ils ont besoin pour devenir les cadres de demain".

Ces propos ont d'ailleurs été suivis par des annonces fortes "Pour aider nos papas, j'ai pris cette année l'engagement de payer les vacations à tous les enseignants volontaires du département de Lékoko dès la prochaine rentrée des classes. Cela pour permettre de rehausser le niveau des enfants et d'améliorer leur rendement aux différents examens et concours".

Pour clôre ces cours de vacances en beauté, Juste Rock Atana N'Daly et la délégation qui l'accompagnait, ont joint l'agréable à l'utile. Ils offert un dîner gala à la population de Bakoumba en présence de Séverin Oswald Mayounou, le premier responsable politique de la localité qui a aussi profité de cette occasion pour rassurer à la jeunesse de Bakoumba, la ferme volonté du gouvernement de transformer le CES Zacharie Mayika en Lycée et de poursuivre les travaux de la route Moanda - Bakoumba avant les futures échéances électorales.