Madagascar: Une église ou un temple émerge dans chaque village

Un jour, un expert étranger a survolé Madagascar et a conclu que le pays devrait vite se développer parce qu'il a dit : " Dans chaque village on voit une grande bâtisse avec de haute cheminée, s'il s'agit d'usines, l'industrialisation de l'île est en cours " Mais grande fut sa surprise quand on lui rétorqué qu'il s'agit de lieux de culte (temple ou église).

Dernièrement, le président a reçu le prix de champion de l'industrialisation en Afrique. Trophée, dont on devrait être fier. Cependant, une once de critique gagne à être évoquée tant la réalité des faits semble minorer ce triomphe grandiloquent sous l'égide non négligeable de l'Organisation des Nations Unis du Développement Industriel(ONUDI). Quand on parle d'industrialisation, on ne peut s'empêcher d'observer la contribution du secteur secondaire dans la PIB national (c'est-à-dire la richesse globale créée en une année de référence ;Qui dit industrialisation dit aussi création d'emplois donc réduction du chômage ; ou encore de la production d'énergie électrique, élément vital du secteur industriel. A regarder de près, cette part du secteur secondaire dans la création de richesse nationale tend vers la baisse puisqu'en 2019 elle était de 19,3% pour arriver à 16,4% en 2020 donc on devrait parler de désindustrialisation à titre de comparaison, notons que chez nos voisins de l'Île Maurice ce taux est de 18,7%, bien qu'ils soient spécialisés surtout dans le secteur des services. Quant aux emplois industriels de 2015 à 2019 les effectifs n'ont augmenté que de 1% donc une variation peu significative. Enfin, selon les statistiques officielles la capacité installée en MW a diminué de 2018 à 2020 puisqu'elle est passée 672 à 587. Selon le discours officiel ,on parle de 107 activités industrielles mises en place depuis les trois années de mandat, en mettant en exergue surtout l'usine Pharmalagasy qui produit un remède traditionnel à base de plantes :l'artémésia et le ravintsara et surout le CVO + curatif sous forme de gélule utilisé à titre curatif contre le covid 19 et Nutrisud,une unité de production de compléments alimentaires mais ces usines sont plutôt des réalisations personnelles que celles d'investisseurs économiques et dont la viabilité commerciale est plutôt sujette à caution. Certes, les intentions sont vives comme celles d'implanter des unités de production dans chaque district mais pour le moment seuls émergent des églises dans chaque village objets d'illusion comme ceux de l'expert cité au début de cette chronique.