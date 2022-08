Madagascar: Secteur aérien - 71 289 passagers enregistrés au premier semestre

Le nombre de passagers débarquant au niveau des aéroports internationaux de Madagascar ne cesse d'augmenter depuis le début de cette année jusqu'au mois de juin dernier.

D'après les statistiques publiées par le ministère en charge du Tourisme, 71 289 passagers sont enregistrés au cours de ce premier semestre. Parmi lesquels, 30 159 arrivées internationales et régionales, dont 52,87% constitués de non-résidents, ont répondu à une enquête statistique tourisme, menée par ce département ministériel lors de leur débarquement dans les aéroports internationaux.

Non-résidents malgaches. Ainsi, les résultats de cette enquête ont permis de découvrir que 47,52% des passagers non-résidents sont des ressortissants français. Viennent ensuite les Italiens avec un taux de 12,72%. Il y a également des non-résidents d'origine malgache avec un taux de 7,67%. En revanche, 4,97% des passagers non-résidents ayant répondu à l'enquête sont en provenance de Maurice et 4,05% autres sont de nationalité américaine. Les Indiens, les Allemands et les Chinois s'intéressent également à la destination Madagascar même si leurs nombres d'arrivées restent encore faibles atteignant respectivement 3,49% et 2,99% ainsi que 2,55% des passagers non-résidents débarquant dans nos aéroports internationaux.

49,01% pour le tourisme. Parlant de la durée de leur séjour dans la Grande île, 26,72% d'entre eux y restent moins d'une semaine tandis que 17,78% de ces non-résidents y séjournent pendant deux semaines. Quant à la répartition de ces passagers non-résidents selon leurs régions de destination, 47,98% d'entre eux ont choisi comme destination le centre de l'île tandis que 34,58% autres ont préféré rejoindre la partie Nord de Madagascar. Questionnés sur leurs motifs de voyage, 49,01% de ces passagers enquêtés ont exprimé qu'ils sont venus en terre malgache rien que pour le tourisme. Pour les 23,40% des non-résidents interrogés, ils ont évoqué comme motif de leur voyage, la visite familiale si 12,01% autres sont venus pour affaires.

Améliorer la capacité d'accueil. Il faut savoir que la haute saison du tourisme à Madagascar s'annonce bonne. Une nette évolution du nombre d'arrivées internationales et régionales serait ainsi attendue d'autant que l'Etat ne ménage pas ses efforts pour favoriser l'arrivée des touristes internationaux dans le pays. On peut citer, entre autres, la suppression des mesures restrictives liées à l'application d'un test Covid-19 à leur débarquement dans les aéroports. Par ailleurs, le ministère en charge du Tourisme a autorisé l'ouverture de 89 établissements touristiques de janvier à juillet de cette année. Il s'agit notamment des hôtels-restaurants, des chambres d'hôte, des hôtels, des terrains de camping, des résidences de vacances, des bungalows, des restaurants, des salons de thé, des fast-foods et des services traiteurs. Ce qui permettra d'améliorer la capacité d'accueil de la Grande île.