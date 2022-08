Madagascar: Enlèvements d'albinos - 22 cas recensés en deux ans

Alarmant ! Depuis l'année 2020 , Madagascar recense 118 cas d'enlèvement dont 22 concernent les personnes atteintes d'albinisme. Ces enfants et ces femmes subissent majoritairement toute sorte de violences allant jusqu'au meurtre.

Ces cas d'enlèvement associés à d'éventuelles administrations de substances nocives exposent également les jeunes filles à des violences basées sur le genre, y compris des violences sexuelles qui constituent une violation grave des droits humains. Les Agences des Nations Unies au même titre que les acteurs de défense des droits humains , condamnent fermement les actes d'enlèvement qui concernent aussi bien les enfants , les jeunes filles et les femmes, y compris les personnes atteintes d'albinisme.

Dans la plupart des cas , les familles des victimes ont recours à la police ou à la gendarmerie pour les signalements mais s'appuient aussi sur ces réseaux sociaux qui, en plus d'être un canal de relais de l'information, alimentent surtout les rumeurs et la désinformation. Dans la majorité des cas, ces rumeurs font état de trafics d'organes, des mythes et des pratiques de la sorcellerie.Ce qui a conduit l'UNICEF en janvier 2022, à faire une première évaluation rapide sur l'insécurité dans le Sud (région principale de ces enlèvements), et dont les résultats ont confirmé l'existence de perceptions et de croyances qui encouragent ces enlèvements et ces actes perpétrés sur les victimes.