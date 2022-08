Madagascar: Antsiranana - Le basketteur M'Madi devient un oiseau de proie

Il est accueilli comme un prince. Les flashes des appareils photos, les cris de joie, les applaudissements des habitants ont donné une autre ambiance dans la ville. Le champion est le bienvenu.

Samedi 20 août 2022, vers 8 h 30, a atterri l'avion du jeune basketteur Mathias M'Madi sur le sol diégolais. Les autorités locales l'accueillent avec un sourire aux lèvres. L'enfant prodige est venu dans sa région, une ville où il n'a jamais mis les pieds auparavant ! Fierté d'Antsiranana, sa population peut taper la poitrine et dire que le MVP est de chez nous ! Les klaxonnes des voitures résonnaient dans la ville, le cortège a fait tourner les "têtes penchantes" des citoyens lambda fatigués par la vie quotidienne.

Après avoir effectué le tour de la ville, le jeune homme a été reçu par le Secrétaire général du Gouverneur, Madame le député de Madagascar élu à Antsiranana, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, et les autorités militaires. Lors de sa prise de parole, le Secrétaire général de la région Diana Taciano Rakotomanga a certifié que Mathias M'Madi est un exemple pour la jeunesse d'Antsiranana, une fierté. Il a hissé haut le drapeau malagache. " Nous sommes fiers de toi, Antsiranana est fière de toi, la région Diana est fière de toi ". Le jeune M'Madi, en écoutant le discours, avait les yeux mouillés et hochait la tête en regardant les deux grandes coupes qu'il a emmenées depuis Antananarivo. Le jeune homme est une référence. En vérité, les idées divergent dans la ville du Pain de sucre, c'est incontestable.

Certaines disent que les intendants de la ville sont opportunistes. " Ils disent qu'ils aiment que les jeunes progressent dans le domaine sportif, mais lorsqu'on leur demande de l'aide pour être les sponsors des jeunes pour aller effectuer des matchs nationaux, aucun d'entre eux ne sort un billet de leur porte-monnaie". Les autres disent que la venue du garçon est une bonne occasion pour oublier un peu les problèmes de la ville, la Secren ! Sous un autre angle, l'arrivée de l'athlète a remis en surface le désaccord entre le magistrat de la ville qui, il faut bien le préciser, n'est pas de la même couleur politique que Madame la député et ses collaborateurs.

Madi est devenu une proie, alors qu'il n'a rien à voir avec leur zizanie. " J'ai honte, au lieu de se donner la main, nos raiamandreny se chamaillent entre eux. Et le petit est presque un dommage collatéral si j'ose dire ainsi ", s'explique un citoyen de la ville. La ville est depuis toujours un centre de tension entre les intendants. Les jeunes sont victimes. Comme prévu dans le programme, le jeune M'Madi quitte la ville jeudi. Il profitera des endroits paradisiaques d'Antsiranana et espère être épargné des petites guéguerres politiques et des débats stériles.