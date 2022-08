Madagascar: Andry Rajoelina - Des avions pour Sainte Marie

Ayant à peine foulé le sol malgache après son déplacement à Vienne, le président Andry Rajoelina a tout de suite mis le cap sur l'île Sainte Marie.

Promotion du tourisme pour faire de Sainte Marie une destination phare des touristes locaux et internationaux. C'est l'objectif de cette visite. Le chef de l'Etat a participé activement aux différentes activités touristiques organisées en ce moment à l'île Boraha dans le cadre de la promotion du tourisme. 40 000 touristes par an visitent Sainte Marie pour profiter du passage des baleines.

D'après les explications, ces dernières choisissent cette île qui se trouve au large de la côte est de Madagascar pour donner naissance aux baleineaux à cause de la température ambiante de la mer qui leur évite le risque de la présence d'autres animaux marins qui peuvent nuire aux baleineaux.

Culture saint-marienne. Samedi dernier, le chef de l'Etat a assisté au lancement de la première édition du Festival Baleine en fête que le ministère du Tourisme vient de lancer dans cette ville figurant parmi les destinations phares des touristes locaux, mais aussi internationaux. Un événement co-organisé avec l'Office du Tourisme et l'association Drôle de Dames. Tous les 17 fokontany composant le district de Sainte Marie ont été représentés à ce carnaval dont l'objectif est de mettre en avant la culture saint-marienne et les baleines.

Durant cet évènement, le président Andry Rajoelina a fait une annonce relative à la dotation prochaine d'avions au profit de la Compagnie Air Madagascar pour pouvoir multiplier la fréquence des vols Tana - Sainte Marie, mais aussi pour que la Compagnie nationale puisse reprendre les liaisons aériennes entre Sainte Marie et les îles voisines, en l'occurrence La Réunion et Maurice. À entendre le chef de l'Etat, la signature du protocole d'accord y afférant aura lieu la semaine prochaine.

Reprise des vols. Les saint-mariens peuvent donc s'attendre à une éventuelle reprise des vols avant la fin de cette année. Cette initiative vise à redynamiser le secteur touristique qui a été fortement touché par la crise de la Covid-19. À noter que le tourisme est le pilier de l'économie de l'île Sainte Marie et que les habitants de cette île vivent majoritairement de ce secteur. Hier, le président Andry Rajoelina a participé à l'évènement Safari baleines qui consiste à s'approcher au plus proche des baleines pour voir leurs faits et gestes.

La difficulté d'accès à Sainte Marie constitue un frein au développement du tourisme. Le transfert par bateau est risqué à cause des accidents et naufrages fréquents du côté de Soanierana Ivongo. Aussi, lors de cette visite, le président Andry Rajoelina a-t-il donné une instruction aux responsables afin de construire un port à Antsiraka à l'extrémité de Toamasina et à Lokintsy, au nord de Sainte Marie. 7 kilomètres seulement séparent ces deux villages. Mais le développement reste impossible sans sécurité.

Paix. Durant cette visite, le président Andry Rajoelina a inauguré le nouveau bureau du Commissariat de la Sécurité du district de Sainte Marie. Construit en 1976, l'ancien commissariat a été incendié par une foule en furie au mois de novembre 2019. " Aucun développement n'est possible sans la paix et la sécurité ", a déclaré le chef de l'Etat. 26 policiers vont travailler au sein de ce nouveau commissariat. Leur mission consistera non seulement à préserver la paix et la sécurité des biens et des personnes mais également à assurer la fonction de la Police de l'Air et des Frontières.

44 districts. Par ailleurs, dorénavant, la population de Sainte Marie n'aura plus à se rendre à Fénérive-Est pour régler leurs dossiers de Justice. En effet, Andry Rajoelina a inauguré samedi dernier le nouveau tribunal de première instance dudit district. Il s'agit du tout premier tribunal de cette ville depuis l'indépendance. D'après les explications, tous les dossiers de Justice ont été traités au niveau du TPI de Fénérive-Est et de Toamasina auparavant. Même les dossiers administratifs tels que les demandes de casiers judiciaires ou la traduction des copies d'actes de naissance y ont été transférés.

Durant ces trois dernières années, 44 districts sur les 119 existants à travers Madagascar se sont vus doter d'un tribunal de ce genre. Le chef de l'Etat a aussi inauguré 450 m de routes au niveau du fokontany d'Ambalaboanio. Les travaux ont été réalisés par le Gouvernorat local. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi annoncé l'installation d'un parc solaire d'une capacité d'1Mgw à Sainte Marie pour renforcer la lutte contre l'insécurité, mais aussi pour promouvoir les activités économiques liées au secteur tourisme.