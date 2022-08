Sénégal: Coopération sino africaine - Wang Yi annonce de perspectives heureuses

La République Populaire de Chine, continuera à soutenir le continent africain dans ses efforts pour un essor économique et social. C'est ce qu'a affirmé, jeudi dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors de la réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (Fcsa).

Suite à la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (Fcsa), qui a eu lieu en novembre 2021 à Dakar, il s'est tenu à Beijing, jeudi dernier, une réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi de cette Conférence. Présidée par le Conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, Wang Yi et son homologue sénégalais, Aïssata Tall Sall, cette rencontre sous format virtuel, a enregistré la présence d'autres ministres africains des Affaires étrangères.

Une occasion pour le ministre chinois des Affaires étrangères de revenir sur le chemin parcouru par la coopération sino-africaine et surtout aborder les perspectives à venir. Lors de la 8e Conférence ministérielle du Fcsa, à Dakar, quatre documents finaux dont la Déclaration de Dakar ont été adoptés et le Président chinois Xi Jinping avait annoncé le lancement des neuf programmes de coopération sino-africaine. " La Chine continuera de faire des besoins de la partie africaine le point de départ de sa coopération avec l'Afrique et de travailler avec elle pour mettre en œuvre solidement les neuf programmes et promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l'Initiative " la Ceinture et la Route ".

Elle annulera 23 prêts sans intérêts arrivant à échéance fin 2021 de 17 pays africains ", a déclaré Wang Yi. Selon lui, depuis la Conférence de Dakar, le pont de Foundiougne au Sénégal, la voie rapide reliant l'Aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi au Kenya, l'autoroute Kribi-Lolabé au Cameroun, la ligne de train léger à 10th of Ramadan City en Égypte et bien d'autres grands projets ont été achevés et ont contribué énergiquement à l'industrialisation en Afrique.

" La Chine travaille à surmonter les difficultés et les perturbations pour mettre en œuvre à pas assuré les engagements qu'elle a pris lors de la Conférence de Dakar. Dans la ligne de crédit de 10 milliards de dollars américains mise à la disposition des institutions financières africaines par la Chine, plus de 3 milliards de dollars américains ont été concrétisés, dont près de 2,5 milliards ont été accordés pour financer des projets prioritaires africains ", a-t-il précisé. Ainsi dans la ligne de financement du commerce extérieure de 10 milliards de dollars américains, plus de 2 milliards ont été alloués.

Il a ajouté qu'en sept mois, les importations chinoises depuis l'Afrique ont atteint 70,6 milliards de dollars américains et les investissements des entreprises chinoises en Afrique ont totalisé 2,17 milliards de dollars américains. " Nous sommes prêts à réallouer à l'Afrique 10 milliards de dollars américains de nos Droits de Tirage Spéciaux à travers deux canaux du Fonds monétaire international (Fmi) et ferons en sorte que les financements chinois soient utilisés par le Fmi pour l'Afrique ", a informé Wang Yi.

En novembre prochain, il est prévu le XXe Congrès national du Parti communiste chinois, qui coïncide cette année avec le 20e anniversaire de la fondation de l'Union Africaine. Une occasion saisie par la République populaire de Chine pour décliner ses ambitions d'accompagner le continent africain dans son essor.

Ainsi Wang Yi a abordé plusieurs points, qui d'après lui, permettra de rendre dynamique la coopération sino-africaine. " Pour aider à répondre à la pénurie alimentaire en Afrique, le gouvernement chinois a décidé de fournir d'ici la fin d'année, une aide alimentaire supplémentaire aux 17 pays africains qui en ont besoin et d'encourager plus d'entreprises à investir dans la production et la transformation agricoles en Afrique pour accompagner le continent dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire ", a annoncé Wang Yi.

Attachement au principe d'une seule Chine

La République populaire de Chine, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a apprécié la position des États africains sur le principe d'une seule Chine. " Nous avons défendu ensemble l'équité et la justice internationales. Face à toutes sortes d'actes hégémoniques et d'intimidations, la Chine et l'Afrique se sont tenues côte à côte.

Nous apprécions l'attachement ferme des pays africains au principe d'une seule Chine et leur soutien ferme aux efforts de la Chine visant à préserver la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays ", a-t-il souligné. Selon lui, la Chine a défendu la juste cause de ses frères et sœurs africains aux Nations Unies et dans d'autres enceintes multilatérales et s'est opposée à toutes les ingérences infondées et sanctions unilatérales contre l'Afrique. " Par des efforts solidaires et coordonnés, la Chine et l'Afrique sont devenues un pilier pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des pays en développement, défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies et préserver le multilatéralisme et l'équité et la justice internationales ", a salué Wang Yi.