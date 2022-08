Congo-Kinshasa: 1er congrès ordinaire Présidentielle 2023 - Le parti MDVC annonce la candidature de Justin Mudekereza

Le mouvement d'élites pour le vrai changement, MDVC en abrégé, a organisé du 18 au 20 août 2022, à Kinshasa, son premier congrès près de deux ans après sa création. A l'issue de ce congrès, plusieurs résolutions ont été adoptées par les congressistes notamment, la désignation de Justin Mudekereza comme candidat du parti pour la prochaine présidentielle. Dans son discours d'acceptation, Justin Mudekereza s'est dit conscient de l'ampleur des défis énormes qui doivent être relevés pour matérialiser la vision du parti qui est celle de "refonder l'Etat et bâtir un Congo pour tous".

La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, en présence du Secrétaire Général du parti, Augustin Bisimwa, des membres du comité, des associations ainsi que de plusieurs membres et militants du parti.

Pour les prochaines joutes électorales, Justin Mudekereza estime qu'il faut un profond changement pour redonner au pays de Lumumba ses plus belles lettres de noblesse : "la RDC, qui ne profite qu'à une firme portion de la population, pour qui la politique a acquis une valeur plutôt marchande, devra porter une nouvelle robe", a-t-il indiqué. Il a reconnu que les défis à relever sont énormes, avant d'attirer l'attention de tous les cadres et hauts cadres du parti sur la mutualisation des efforts pour y arriver. Selon lui, cela passera notamment, par le renforcement du pouvoir de l'Etat, la mise en place d'une administration efficace, l'encadrement et la mobilisation de la population, la distribution et la stabilisation des ressources.

Il a, par ailleurs, énuméré quelques défis qui doivent impérativement être relevés. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation de l'Etat congolais, la défense de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des populations dans l'Est du pays.

Pour lui, il va falloir doter le pays des infrastructures de transport et de stockage adéquates répondant aux besoins réels de la demande permettant de mettre en relation les entités entre elles dans le but d'en assurer une réelle intégration et de mettre fin à la balkanisation.

Il a cité également le système éducatif congolais, qu'il faudra vite révisée, avant l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Le système de santé, le système de défense nationale et de sécurité de personnes et des biens font partie de ses priorités.

"Ces multiples défis, oui, j'en suis conscient et je vous promets qu'ensemble nous allons les affronter avec une forte dose de rigueur, d'abnégation, de courage, de savoir-faire et de détermination patriotique exceptionnelle", a promis Justin Mudekereza.

Il a appelé à la vigilance dans l'observance du processus, "afin que nous ayons cette fois-ci des institutions légitimes qui seront redevables vis-à-vis de la population et non à des individus ; restez donc vigilants pour barrer la route à la fraude électorale et surtout dire non au glissement et à tout mécanisme visant un dialogue dans le simple but de s'éterniser au pouvoir et de partager le pouvoir entre allié stratégique présent dans l'opposition".

"Ne cédons à aucun appel à la division et à la haine tribale, car nous sommes tous animés par un seul sentiment de voir notre pays s'élever enfin après tant d'années de misère et de servitude indescriptible", a-t-il conclu, avant de remercier les congressistes pour le choix de sa modeste personne.

Dans son mot de clôture, le secrétaire général du parti, Augustin Bisimwa, a remercié les congressistes sur le choix porté sur le président Justin Mudekereza comme candidat du parti aux élections de 2023. Pour lui, c'est un choix judicieux porté sur une personne pleine de capacités inexploitées.