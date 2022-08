Congo-Kinshasa: Pari gagné pour le Gouvernement Sama Lukonde - Félix Tshisekedi inaugure l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu

*Sauf changement de dernière minute, le Président de la République, Félix Tshisekedi, va procéder, dès demain, mardi 23 août 2022, à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Ibu, installée dans la commune de Mont-Ngafula et mise sous tutelle de la REGIDESO S.A. S'inscrivant en droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, "Le Peuple d'Abord", cette usine d'eau est dotée d'une capacité de traitement de 35.000 m3/jour dans sa première phase. A terme, ce projet permettra d'améliorer, à la fois, le niveau de desserte en eau potable mais aussi les conditions de vie et de santé des Kinoises et Kinois.

La construction de cette usine, il convient de le souligner, s'est opérée dans le respect du délai exigé par le Président Tshisekedi. Ce, par la mobilisation tant technique que financière du Gouvernement de la République, sous l'impulsion et le leadership du Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde Kyenge.

Délai de construction respecté

Lors de la cinquante-neuvième réunion du Conseil des Ministres, tenue le vendredi 24 juin 2022, le Président Félix Tshisekedi avait chargé tous les Ministres concernés, sous la coordination du Chef du Gouvernement, à prendre les dispositions appropriées pour évacuer toutes les contraintes identifiées dans le cadre de ce projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. "Il est impératif de parvenir à la mise en service de cette usine (Ndlr : de traitement d'eau de Lemba Imbu) d'ici la fin du mois d'août de l'année en cours, de manière à pouvoir approvisionner les communes et les quartiers concernés", recommandait le Chef de l'Etat, à l'issue de ce Conseil des Ministres.

Des observateurs notent que " l'inauguration de l'Usine de Lemba Imbu avant la fin de ce mois d'août 2022 est donc un pari gagné pour le Gouvernement des Warriors dirigé par le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, engagé à matérialiser la vision du Président de la République notamment, dans le secteur social ".

Travaux d'arrache-pied

Effectuant une visite d'évaluation des travaux au mois de janvier de cette année, le Premier Ministre Sama Lukonde s'était engagé à suivre de près les travaux et surtout à veiller à ce que tous les moyens, y compris financiers, puissent être mis à disposition de la REGIDESO S.A et de l'entreprise exécutant les travaux pour la réalisation de ce projet éminemment social.

"Ici, nous sommes dans un secteur social dans lequel pour cette année, nous avons reçu des instructions claires de son Excellence Monsieur le Président de la République... .Nous allons rester derrière les équipes en vue, bien sûr, de pousser pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition de sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de l'eau qui est tant attendue", disait le Premier Ministre Sama Lukonde lors de la visite du chantier en janvier 2022.

Une vision du social concrétisée

Avec une capacité de traitement de 35.000 m3 par jour, cette station de traitement d'eau, dans sa phase finale, a le potentiel de desservir plus de 4 millions d'habitants de la ville de Kinshasa en eau potable dans les zones périphériques des communes de Kimbanseke, N'sele, Matete, Kinsenso, N'djili, Mont-Ngafula ainsi que la partie sud de l'Université de Kinshasa.

A coup sûr, la construction de cette usine vient concrétiser la volonté et la détermination du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, exprimée à travers son discours-programme d'investiture axé principalement sur le défi de l'amélioration du social des populations congolaises ; par la mise en chantier et le développement véritable des projets d'infrastructures socioéconomiques de base dont le secteur d'eau potable en constituent l'un des piliers.

Promesse du PM Sama Lukonde

Par ailleurs, ayant constaté les difficultés des voies d'accès sur le site de Lemba Imbu, lors de sa visite en janvier 2022, le Chef du Gouvernement Sama Lukonde avait promis aux populations du coin, la réhabilitation de la route CECOMAF. Aujourd'hui, c'est une promesse tenue étant donné que la route CECOMAF est en pleine construction. Une partie est déjà asphaltée. Les travaux de construction des caniveaux et des accotements continuent.

Dans les couloirs de la Primature, on est confiant quant à une fin heureuse des travaux de réhabilitation de cette artère. Ce qui permettra d'améliorer non seulement la circulation des véhicules sur cette voie de grande importance, en même temps de faciliter l'accès au site de Lemba Imbu.