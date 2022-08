Burkina Faso: Cour des comptes - Six nouveaux membres prêtent serment

Le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, a présidé l'audience solennelle d'installation et de prestation de serment de six nouveaux membres de l'institution, dont trois conseillers, un président de Chambre, un commissaire du gouvernement et un receveur général, le vendredi 19 août 2022, à Ouagadougou.

La Cour des comptes a enregistré six nouveaux membres. Ils ont été installés au cours d'une audience solennelle présidée par le premier président de l'institution, Latin Poda, le vendredi 19 août 2022, à Ouagadougou. Ce sont, président de la Chambre de contrôle des opérations de l'Etat, Leger Kinda, magistrats conseillers, Mahamadou Sanogo, Théophile Sawadogo et Puiraogo Kabré, commissaire du gouvernement, Hamadé Badini et receveur général Pidabamba Nabaloum. Latin Poda a signifié que l'arrivée de ces nouveaux membres vient porter à 39 le nombre de magistrats de la Cour.

Toutefois, a-t-il relevé, ce n'est pas encore suffisant, car l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) recommande au minimum 100 magistrats pour une Cour des comptes, au regard de ses attributions. Il a reconnu que c'est " une bouffée d'oxygène " pour son équipe dans le sens d'une bonne exécution des missions. Le premier président de la Cour des comptes a exhorté ses collaborateurs installés à se mettre à la tâche pour relever les défis. M. Poda les a ensuite félicités pour avoir été retenus par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en vue d'exercer ces nouvelles responsabilités.

A leur tour, les " promus " ont rassuré de travailler à accomplir leurs missions respectives. Pour Léger Kinda, c'est un renfort pour la Cour des comptes. Il s'est engagé à apporter sa contribution pour améliorer le rendement de l'institution. Mesurant l'immensité de sa tâche, Pidabamba Nabaloum a indiqué qu'il compte sur l'ensemble de ses collègues pour l'exécution de ses tâches. Ses attributions, a-t-il expliqué, sont la mobilisation des ressources du budget de l'Etat et la production d'un compte de gestion soumis à la Cour des comptes. Créée pour être la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes joue le rôle de vérification.

Elle juge les comptes des comptables publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des Etablissements publics à caractère administratif (EPA). La Cour s'assure donc de la régularité des opérations de recettes et des dépenses des organismes contrôlés. Elle déclare et apure les gestions de fait, sanctionne les fautes de gestion des ordonnateurs (toute personne qui décide de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement d'une dépense publique).